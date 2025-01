Lamar Jackson e John Harbaugh difendono Mark Andrews dopo il fumble Ravens-Bills

Josh Allen e i Buffalo Bills sono diretti all’AFC Championship Game, ma un paio di fumble del tight end dei Baltimore Ravens Mark Andrews li hanno aiutati ad assicurarsi una vittoria per 27-25 domenica.

Andrews ha mancato il fumble a metà del quarto quarto dopo aver ricevuto una ricezione mentre i Ravens scendevano in campo per cercare di prendere il comando. Al possesso successivo, Andrews ha abbandonato la conversione da due punti del pareggio con 1:33 rimasto, sigillando infine la sconfitta per i Ravens.

L’allenatore dei Ravens John Harbaugh è immediatamente intervenuto in difesa di Andrews dopo che i suoi errori cruciali hanno avuto un ruolo importante nella loro sconfitta.

“Non c’è nessuno che abbia più cuore, si preoccupi di più e combatta più di Mark. Non saremmo qui senza Mark Andrews”, ha detto Harbaugh ai giornalisti dopo la sconfitta. «Questo è quello che gli dici.

“È come qualsiasi altra cosa. Il destino non è una decisione che prendi. È il modo in cui affronti ciò che accade nella tua vita e Mark lo gestisce in modo fantastico, come fa sempre, perché ha un carattere elevato, è un ragazzo duro. ed è un brav’uomo, sono orgoglioso di lui, come sono orgoglioso di tutti gli uomini.”

Andrews ha avuto un ruolo importante nel successo offensivo dei Ravens quest’anno, aiutandoli a guidare la lega in yard veloci e rafforzando il caso MVP di Lamar Jackson. Il tre volte Pro Bowler ha avuto 55 ricezioni per 673 yard e 11 passaggi di touchdown da record durante la stagione regolare.

Andrews ha anche guidato i Ravens nelle ricezioni nella partita di domenica, registrando cinque ricezioni per 61 yard. La sua penultima ricezione ha portato i Ravens in territorio di Bills per un guadagno di 16 yard mentre Baltimora era sotto Buffalo 24-19. Ma quando ha provato a superare la linea delle 44 yard di Buffalo, Andrews non ha mantenuto la palla in una posizione sicura, permettendo alla sicurezza di Bills Terrel Bernard di armeggiare e recuperarla. È stato il secondo fumble perduto della carriera di Andrews.

Tuttavia, con la giusta quota di Andrews nella produzione di Baltimora domenica, i suoi compagni di squadra dei Ravens sono venuti in sua difesa.

“Una partita non definisce nessuno. È il miglior ricevitore da touchdown di tutti i tempi nella storia dei Ravens,” sicurezza Kyle Hamilton ha detto. “È stato un costante faro di successo per tutto il tempo che è stato qui, e che qualcuno tolga qualcosa a lui e alla sua etica del lavoro, penso che sia ingiusto.”

Contrasto offensivo Ronnie Stanley chiamato Andrews “guerriero,” ha detto ai giornalisti che ha detto in finale che lo amava e che avrebbe potuto fare i conti con quello che è successo nella sconfitta di domenica. Jackson ha detto di aver detto ad Andrews che “siamo una squadra” dopo aver abbandonato la conversione da due punti.

“Sono ferito tanto quanto Mark. Non penso che sia colpa sua”, ha detto Jackson ai giornalisti. “Come se tutti noi avessimo contribuito al gioco. È un lavoro di squadra. Semplicemente non attribuisco colpa a Mark, fratello, perché ha lottato per tutta la stagione. Ha fatto tutte le grandi cose che ha fatto durante tutta la stagione. “Noi non lo vorremmo sempre, ma nel momento sbagliato le cose non vanno a nostro favore.”

Gli errori di Andrews sono arrivati ​​nei momenti chiave della partita di domenica, ma non sono stati gli unici errori commessi da Baltimora nella partita di domenica. Jackson ha effettuato un’intercettazione non forzata nel primo quarto e ha perso un fumble che ha stabilito il punteggio di Bills nel secondo quarto. Come squadra, i Ravens hanno commesso quattro rigori in più rispetto ai Bills.

Quelle palle perse e rigori sono state solo una parte del motivo per cui i Ravens hanno perso contro i Bills nonostante li abbiano superati (416-273) e abbiano convertito 7 su 10 su opportunità di terzo down. Con Andrews che non parlava con i giornalisti dopo la partita, Jackson è stato particolarmente duro con se stesso per i suoi errori nella sconfitta di domenica, dove ha completato 18 passaggi su 25 per 254 yard e 39 yard di corsa.

“Allegati. Non possiamo ottenere quella merda”, ha detto Jackson. “Ecco perché abbiamo perso la partita. Come puoi vedere, abbiamo mosso alla grande la palla. Tieni semplicemente la f— palla. Mi dispiace per il mio linguaggio. Questa m— è fastidiosa. stanco di questa m- –”

