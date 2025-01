Lamar Jackson ha ammesso apertamente la sua stagione da record

I Baltimore Ravens hanno conquistato l’AFC North sabato con una vittoria per 35-10 sui Cleveland Browns, passando al 12-5 dell’anno e consolidando la testa di serie n. 3 nella classifica dei playoff dell’AFC.

Il quarterback Lamar Jackson ha coronato una potenziale terza stagione da MVP, terminando l’anno con 4.172 yard di passaggio e 41 touchdown, il massimo della carriera, con solo quattro intercettazioni, aggiungendo 915 yard e quattro touchdown a terra.

È stata una stagione da record che supera le sue due precedenti campagne di MVP da un punto di vista statistico, e Jackson si è dichiarato sincero dopo la partita riguardo al suo anno da record.

Nella conferenza stampa post partita, Jackson ha dato tutto il merito ai ragazzi intorno a lui, dicendo: “Sono tutti i miei compagni di squadra, semplicemente non sono io. Quando ci alleniamo, sto cercando di migliorare. Abbiamo chiesto al team di guardare bell’aspetto, i ragazzi ci aiutano molto… È un lavoro di squadra in ogni caso, semplicemente non sono io che faccio quello che devo fare.”

“Sono tutti i miei compagni di squadra, non sono solo io.” @Lj_era8 sulla sua stagione da record: pic.twitter.com/OgQGeUwtME — Baltimora Ravens (@Ravens) 5 gennaio 2025

La linea offensiva di Jackson ha avuto un anno stellare, ed è stato esonerato solo 23 volte in 17 partite, il minimo da quando è diventato titolare a tempo pieno nel 2019.

Derrick Henry concluse anche un’altra stagione dominante come running back con 1.921 yard e 16 touchdown su un record di 5,9 yard per carry. trasportare.

Che vinca o meno il terzo premio MVP, è giunto il momento per Jackson di guidare questa squadra oltre l’ostacolo nei playoff.

La sua sconfitta post-stagionale ha offuscato la sua carriera e nel round della Wild Card inizierà un altro viaggio nel Super Bowl contro i Pittsburgh Steelers o i Los Angeles Chargers.

PROSSIMO: Joy Taylor dice che sarà il Super Bowl o verrà eliminato per 1 QB nei playoff