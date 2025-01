Lamar Jackson paragona Derrick Henry a Saetta McQueen vs. agli Steelers

La vittoria wild card per 28-14 del running back dei Baltimore Ravens Derrick Henry sui Pittsburgh Steelers sabato sera ha ricordato al suo quarterback il famoso pilota di auto da corsa – in un certo senso.

“Sembra un film”, ha detto Lamar Jackson quando gli è stato chiesto com’è essere in campo con Henry. “Il film ‘Cars’… sai quando Saetta McQueen vola via ed è come (suono di parodia). Ecco come appare Derrick quando corre davanti a tutti quei ragazzi. … Preferisco guardarlo piuttosto che noi” Sei dall’altra parte della palla, lo so.”

Henry ha corso per 186 yard e due touchdown su 7,2 yard per riporto, incluso un touchdown da 44 yard e una mano decisa e rigida Nella sicurezza della stella degli Steelers Minkah Fitzpatrick. Questa è stata l’ottava partita di playoff in carriera di Henry, con le prime sette arrivate con i Tennessee Titans.

Nella stagione regolare, Henry, cinque volte Pro Bowler, corse per 1.921 yard e 16 touchdown da record della NFL su 5,9 yard per carry, record della carriera. Ha avuto anche 19 ricezioni per 193 yard e due touchdown. Henry ha corso per oltre 100 yard in 10 partite combinate in questa stagione (regolari e post-stagionali) e ha corso per oltre 130 yard in ciascuna delle ultime quattro partite di Baltimora.

“È solo un cavallo di battaglia”, ha aggiunto Jackson di Henry. “Quel ragazzo è proprio quel ragazzo…. Non riesco a trovare le parole per dirlo, amico. Penso che tutti possano vederlo. Posso semplicemente passare via la palla, (e lui ottiene) 10 yard, 20 yard, 30 yard e Ora, quando lo attaccano, presumo che questo mi faciliti il ​​lavoro.

Jackson ha tirato per 175 yard e due touchdown nella corsa delle wild card, registrando un passer rating di 132,0 e completando il 76,2% dei suoi passaggi (16 su 21). Ha anche corso per 81 yard su 5,4 carry.

Jackson, l’MVP in carica della NFL, sta uscendo probabilmente dalla migliore stagione regolare della sua carriera. Come passante, ha totalizzato 4.172 yard, 41 touchdown, quattro intercettazioni e il miglior passer rating di 119,6 della NFL completando il 66,7% dei suoi passaggi. Si è anche precipitato per 915 yard e quattro touchdown su 6,6 yard per carry, il migliore della lega.

Nel caso in cui qualcuno viva in una grotta e non conosca il riferimento a Jackson, Lighting McQueen ha preso d’assalto la scena delle corse della Piston Cup nella sua stagione da rookie nel film d’animazione “Cars”. McQueen ha poi portato il suo gioco al livello successivo con il tutoraggio dell’Hudson Hornet.

Lamar Jackson, Baltimore Ravens SPEGNI Russell Wilson, Pittsburgh Steelers

Henry, Jackson e i Ravens attendono il vincitore della wild card tra Denver Broncos e Buffalo Bills nel turno di divisione.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata!

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Corvi di Baltimora Derrick Henry Lamar Jackson