L’amato annunciatore dei Brewers Bob Uecker, ‘Mr. Baseball”, muore all’età di 90 anni

MILWAUKEE — Bob Uecker, la voce dei Milwaukee Brewers della sua città natale, che si è guadagnato il soprannome di “Mr. Baseball” e gli onori della Hall of Fame, sono morti. Aveva 90 anni.

La squadra ha annunciato che Uecker è morto giovedì mattina, definendolo “uno dei giorni più difficili nella storia dei Milwaukee Brewers”. In una dichiarazione rilasciata dal club, la famiglia di Uecker ha affermato che il giocatore “ha affrontato una battaglia privata contro il cancro al polmone a piccole cellule” dall’inizio del 2023.

“Anche di fronte a questa sfida, la sua gioia di vivere è sempre stata presente e non ha mai permesso al suo spirito di vacillare”, ha detto la famiglia.

“La sua gentilezza, umiltà e amore per la famiglia e gli amici saranno le cose più vicine ai nostri cuori.” – La famiglia Uecker pic.twitter.com/lggU2BdOSw — Milwaukee Brewers (@Brewers) 16 gennaio 2025

La nostra dichiarazione sulla morte di Bob Uecker: pic.twitter.com/OGbzM8QL11 — Milwaukee Brewers (@Brewers) 16 gennaio 2025

“Bob era un vero affare: sempre la persona più divertente in ogni stanza in cui si trovava e sempre un eccellente ambasciatore per il nostro passatempo nazionale”, ha detto in una nota il commissario della MLB Rob Manfred. “Siamo grati per questa vita nel baseball come nessun altro e non lo dimenticheremo mai. A nome della Major League Baseball, estendo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Bob, ai suoi numerosi amici nel gioco, ai fan dei Brewers e agli innumerevoli fan del baseball.” che lo ammirava.”

Uecker era meglio conosciuto come un comico e annunciatore colorato che si è guadagnato il soprannome durante una delle sue numerose apparizioni al Late Night Show di Johnny Carson.

Nato e cresciuto a Milwaukee, Uecker era un membro amato della comunità del baseball e un pilastro di questo sport nel Wisconsin.

Quando i Brewers conquistarono il titolo NL Central nel 2024, il manager Pat Murphy gettò un braccio attorno a Uecker negli spogliatoi e lo strinse forte mentre i giocatori stappavano i tappi e si preparavano a inondarlo di champagne.

“Non c’è nessuno – non c’è nessuno – che incarna un campione come fa quest’uomo proprio qui”, ha dichiarato Murphy mentre i giocatori cantavano “UUUUUECK”.

“Che esempio dovremmo essere ogni giorno – Bob Uecker.”

Uecker firmò il suo primo contratto da professionista con i Milwaukee Braves nel 1956 e raggiunse la major nel 1962. Durò sei stagioni nelle major league come catcher di riserva, finendo con una media di .200 e 14 homer.

Nel 1964 vinse con il St. Louis World Series e ha giocato anche per Atlanta e Philadelphia.

“Momenti salienti della carriera? Ne ho avuti due”, scherzava spesso. “Ho ricevuto una camminata intenzionale da Sandy Koufax e sono uscito da un colpo contro i Mets.

Uecker fece anche amicizia con l’ex proprietario dei Brewers e commissario della MLB Bud Selig, che inizialmente lo assunse come scout. A Selig piaceva scherzare su come il rapporto iniziale del sondaggio di Uecker fosse imbrattato di purè di patate e salsa.

Alla fine Selig portò Uecker nella cabina di trasmissione. Uecker divenne la voce dei Brewers nel 1971, il secondo anno dopo che la squadra si trasferì da Seattle.

Da allora Uecker è rimasto nel club, diventando una delle figure più indelebili dei Brewers. L’ex manager dei Brewers Craig Counsell è cresciuto nella zona di Milwaukee e ha ricordato di aver trascorso le giornate estive a lanciare palle da baseball dal tetto e a prenderle mentre ascoltava le trasmissioni di Uecker.

“Non c’è persona nella storia di questo franchise così iconica e importante come Bob Uecker”, ha affermato Jeff Levering, membro del team televisivo dei Brewers dal 2015.

Anche se il suo status di celebrità cresceva a livello nazionale, Uecker apprezzava l’opportunità di continuare a chiamare partite per i fan nella sua città natale.

“Giocare ogni giorno per tutta l’estate e parlare con la gente ogni giorno alle 6:30 per una partita notturna, diventi parte delle famiglie delle persone”, ha detto una volta Uecker. “Lo so perché ricevo email da persone che me lo dicono. Fa parte della ricompensa di essere qui, essere riconosciuto dal modo in cui parli, dal modo in cui descrivi il gioco, qualunque cosa.

Uecker è stato onorato dalla Hall of Fame con il Ford C. Frick Award nel 2003 e ha trascorso quasi 20 minuti tenendo davanti a sé una folla di circa 18.000 persone a Cooperstown, New York.

“Continuo a pensare – e questa non è affatto uva acerba – che sarei dovuto andare come giocatore”, ha scherzato.

“Ueck” ha avuto la sua grande occasione fuori dal campo dopo aver aperto per Don Rickles al nightclub Al Hirt di Atlanta nel 1969. Questa performance attirò l’attenzione di Hirt e il musicista fece in modo che apparisse al “The Tonight Show” con Johnny Carson. È diventato uno degli ospiti preferiti di Carson, facendo più di 100 apparizioni.

Carson è stato colui che ha soprannominato Uecker “Mr. Baseball”. E il nome rimase.

Ma la comicità di Uecker era solo una parte delle sue capacità. La sua narrazione calorosa e la sua interpretazione lo hanno reso naturalmente uno dei primi commentatori a colori in televisione negli anni ’70 con la ABC. Negli anni ’90, ha collaborato con Bob Costas e Joe Morgan per le World Series.

Da lì, Uecker è entrato nella maggior parte delle famiglie come una delle Miller Lite All-Stars in spot pubblicitari popolari per il marchio di birra con sede a Milwaukee, e in seguito ha iniziato la sua carriera di attore in televisione nel 1985 nella sitcom della ABC “Mr. Belvedere”.

Uecker ha interpretato il ruolo di George Owens durante la fortunata serie di 122 episodi durata sei anni, nei panni del capofamiglia e giornalista sportivo in casa che porta in casa un maggiordomo che fatica ad adattarsi alla famiglia americana.

In un casting che ha mantenuto le cose abbastanza vicine a casa, Uecker ha avuto anche ruoli di spicco in “Major League” (1989) e “Major League II” (1994) nei panni del turbolento annunciatore Harry Doyle. Una franchigia di Cleveland che troverà il modo di diventare una contendente ai playoff.

“Penso di far parte del folklore americano”, ha detto Uecker all’Associated Press nel 2003. “Ma non sono un ragazzo di Hollywood. Il baseball e la radiodiffusione sono nel mio sangue”.

La sua descrizione sarcastica del tono gravemente ribelle: “Mooooolto un po’ là fuori!” – viene ancora ripetuto frequentemente nel film da annunciatori e tifosi negli stadi di tutto il mondo.

Il modo di giocare di Uecker ha portato alcuni a credere che fosse più uno scherzo che un serio annunciatore di baseball, ma il suo mandato e le sue intuizioni con i Brewers erano perfetti, soprattutto quando le partite erano vicine. Altrettanto divertenti sono state le partite non vicine, con Uecker che raccontava storie di altri campioni della lega, della sua carriera e dei suoi hobby di appassionato pescatore e giocatore di golf.

“Non penso che nessuno voglia sentire qualcuno sbagliare quando si gioca una bella partita”, ha detto Uecker. “Penso che la gente veda la ‘Major League’ e pensi a Harry Doyle e pensa che sia quello che fa Bob Uecker. A volte lo faccio, sì. Ma quando abbiamo una bella partita, non scherzo”.

Nei suoi ultimi anni, ha preso sul serio la sua salute, nuotando ogni giorno, cosa che ha portato a un intervento al cuore nell’aprile 2010. Subito dopo l’intervento, hanno detto i medici, Uecker era tornato a camminare per qualche chilometro ed era sulla buona strada per riprendersi.

Uecker ha faticato a tornare allo stand e ha ricominciato a chiamare le partite a luglio, dicendo che aveva corrotto i medici permettendo loro di lanciare il primo tiro.

“Parli di tutte le cose che Bob ha fatto, non ha mai voluto lasciare Milwaukee”, ha detto Selig. “Soprattutto, è diventato un grande annunciatore play-by-play. Lo ha fatto. È tutto per questo franchise e ne ama ogni minuto.”

La carriera di Uecker gli ha fornito la maggior parte del materiale. I suoi ex compagni di squadra hanno detto che Uecker avrebbe fatto imitazioni ad altri conduttori sull’autobus, ma Uecker ha acceso i riflettori su se stesso dopo la fine della sua carriera da giocatore.

“Ho firmato un contratto con i Milwaukee Braves per $ 3.000. Quel papà era arrabbiato in quel momento perché non aveva quel tipo di soldi”, ha detto. “Ma alla fine ce l’ha fatta.

Un altro classico: “Quando sono arrivato a battere con tre uomini dentro e due eliminati nel nono, ho guardato nella panchina dell’altra squadra e loro erano già in abiti civili”.

Uecker ha anche presieduto la chiassosa cerimonia che ha chiuso il Milwaukee County Stadium nel 2000. Quando il nuovo stadio dei Brewers ha aperto come Miller Park nel 2001, la squadra ha iniziato a vendere gli “Uecker Seats” in alto nel ponte superiore e li ha bloccati per $ 1.

Lo stadio, ora noto come American Family Field, ha due statue in onore di Uecker. C’è una statua fuori dallo stadio e un’altra sul retro della Sezione 422, un cenno allo spot pubblicitario di Miller Lite in cui diceva notoriamente: “Devo essere in prima fila!” lasciandosi portare in uno dei posti peggiori del campo.

Dopo che i Brewers furono eliminati dai playoff nel 2024, l’ultima stagione di Uecker, si assicurò di visitare lo spogliatoio e offrire supporto ai giocatori in un modo che solo lui poteva fare. L’esterno dei Brewers Christian Yelich ha detto in seguito che la parte più difficile della serata è stata parlare con Uecker perché i Brewers sapevano quanto l’emittente di lunga data desiderasse vedere Milwaukee vincere le World Series.

“Ricordo che dicevi che non importa quanto tempo hai, non ne avrai mai abbastanza, e questo sembra abbastanza vero oggi”, ha detto Yelich giovedì. in un post su Instagram. “Mi ringrazieresti sempre per la mia amicizia, ma la verità è che il piacere è stato tutto mio. Mi mancherai amico mio.”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.