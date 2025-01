LaMelo Ball derrotou o irmão mais velho Lonzo na primeira partida em mais de 1.000 dias: ‘Maior do que a maioria dos jogos’

Podemos ter começado a considerar isso um dado adquirido por causa de todos os conflitos entre irmãos que vemos hoje em dia no NBA: Os Currys, os gêmeos Thompson, os gêmeos Martin, os Holidays… até vimos pai e filho entrarem em quadra no início desta temporada com LeBron e Bronny James.

Ainda assim, é difícil imaginar o quão surreal e legal deve ser enfrentar seu irmão em um jogo da NBA. Pudemos ver uma versão muito especial disso na noite de sexta-feira, quando LaMelo Ball e seu irmão mais velho, Lonzo Ball, se encontraram na quadra pela primeira vez em mais de 1.000 dias (1.145 para ser mais preciso) devido à sua ausência de vários anos. Lonzo. enquanto lida com lesões que ameaçam a carreira.

Isso tudo ficou no passado, porém, na sexta-feira, quando os dois irmãos se defenderam durante trechos da vitória do Charlotte Hornets por 125-123 sobre o Chicago Bulls. LaMelo venceu as batalhas individuais e de equipe, marcando 26 pontos e nove assistências, apesar de ter acertado apenas 1 de 9 na faixa de 3 pontos. Lonzo, por sua vez, contribuiu com seis pontos, três rebotes, três assistências e três roubadas de bola em 24 minutos fora do banco.

“É sempre um prazer para mim, definitivamente maior do que a maioria dos jogos para mim, só porque ele é meu irmão mais novo”, disse Lonzo Ball após o jogo. “Cresci jogando muito com ele. Então, ver o crescimento tem sido incrível.”

O clímax da batalha entre irmãos veio no meio do primeiro quarto, quando Lonzo bloqueou LaMelo com múltiplos esforços ao longo de 15 segundos. Primeiro, ele passou por cima de uma tela, depois por baixo dela, depois contestou a tentativa de 3 pontos de LaMelo e, finalmente, venceu-o até o ponto em um impulso para forçar um chute.

Lonzo também acertou uma cesta de três pontos sobre o irmão mais novo no segundo quarto.

Para tornar a noite ainda mais familiar, o irmão do meio e sensação musical em ascensão, LiAngelo Ball (também conhecido como Gelo), estava presente no United Center.

Lonzo ficou um pouco chateado por não ter conseguido bloquear uma das tentativas de bandeja de LaMelo em um momento crucial do jogo, faltando pouco menos de dois minutos para o fim, em vez disso, cometeu uma falta e mandou-o para a linha.

“Provavelmente nove em cada dez vezes eu bloqueio”, disse Lonzo Ball após o jogo. “Ele acertou 1 em 10 e acertou um lance livre.”

Os irmãos Ball se tornaram sensações virais durante seus tempos de colégio em Chino Hills, ganhando um título nacional em 2015-16 com os três jogando juntos (junto com o atual pivô do Atlanta Hawks, Onyeka Okongwu… equipe decente). Seu pai, LaVar, sempre disse duramente que todos os seus filhos jogariam na NBA, e dois em cada três certamente não é ruim, especialmente considerando que ambos mostraram momentos de brilho e LaMelo já foi um All-Star.

Esperamos não ter que esperar mais 1.000 dias pelo próximo confronto entre os irmãos Ball, porque é sempre um prazer.