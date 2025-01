L’americano John Tolkin afferma di pentirsi dell’attività passata sui social media

Il difensore della nazionale degli Stati Uniti John Tolkin ha detto di pentirsi della sua passata attività sui social media dopo essersi unito all’Holstein Kiel in Germania.

Kiel ha detto venerdì che stava rispondendo alle polemiche sui “mi piace” passati di Tolkien sui post sui social media relativi all’identità di genere, alla pandemia di coronavirus e alle teorie del complotto.

“Mi rammarico che le cose che ho fatto in passato nelle mie attività sui social media possano aver ferito, irritato o offeso le persone”, ha detto Tolkin in una dichiarazione rilasciata da Kiel. “Non è mai stata mia intenzione. Voglio cogliere l’occasione per assicurarvi al 100% che rispetto tutte le persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere.”

John Tolkin dell’USMNT si è recentemente unito all’Holstein Kiel in Bundesliga. Vincent Carchietta-USA TODAY Sport

Tolkien ha aggiunto che “non ha pensieri omofobici o discriminatori”.

Kiel ha detto di aver parlato con Tolkien dei post e di aver “spiegato plausibilmente” che non intendeva offendere.

“John sostiene la filosofia del club e questo include esplicitamente un impegno per la diversità, la tolleranza e contro ogni forma di discriminazione e razzismo”, ha affermato il club. “Siamo quindi fermamente convinti che con l’ingaggio di John potremo accogliere nell’Holstein Kiel un giocatore che si adatta a noi come club non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano”.

La dichiarazione è arrivata il giorno dopo che il 22enne difensore ha firmato per il Kiel, squadra in pericolo di retrocessione della Bundesliga, in cambio dei New York Red Bulls. Ha collezionato quattro presenze con la nazionale statunitense dal 2023 ed è considerato un’opzione come terzino sinistro mentre gli Stati Uniti si preparano per la Coppa del Mondo del prossimo anno.

Tolkin è stato il titolare di tutte e quattro le partite degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, un torneo per lo più riservato ai giocatori under 23.

Durante la sua permanenza con la squadra olimpica a luglio, Tolkin si è scusato in un’intervista con la CBS con “tutti quelli che ho offeso” riguardo alla sua attività sui social media. “Capisco la piattaforma che ho e mettere mi piace a quei post su Twitter probabilmente non è la cosa migliore”, ha detto all’epoca.

Nelle notizie correlate, il Minnesota United ospiterà l’Holstein Kiel in un’amichevole internazionale all’Allianz Field il 7 luglio come parte del loro allenamento pre-campionato negli Stati Uniti.