L’amore di Packers seguirà il viaggio di Rodgers al Super Bowl nel secondo anno?

BAIA VERDE, Wisconsin. – Lo spogliatoio era quasi vuoto, fatta eccezione per Josh Jacobs e Xavier McKinney. Era la loro prima conferenza stampa dopo aver firmato come free agent con i Green Bay Packers la scorsa stagione.

Tuttavia, dal momento in cui Jacobs e McKinney sono entrati al Lambeau Field, hanno capito cosa è successo meno di due mesi fa. Potevano sentire la sconfitta all’ultimo minuto dei Packers nei playoff contro i San Francisco 49ers nel turno di divisione NFC filtrare attraverso i muri.

Ma per quanto tutti fossero delusi dalla sconfitta nell’organizzazione, c’era la sensazione che si fosse aperta una finestra sul futuro per la squadra più giovane della NFL, guidata dall’astro nascente quarterback Jordan Love.

“Se ne è parlato fin dal primo giorno”, ha detto Jacobs della perdita poco dopo l’arrivo a Green Bay. “Solo tra ragazzi, è stato detto.

Nel 2010, c’era un sentimento simile tra coloro che si erano appena uniti ai Packers, mesi dopo che la squadra aveva perso la wild card NFC 51-45 ai tempi supplementari contro gli Arizona Cardinals nella prima trasferta del quarterback Aaron Rodgers ai playoff.

“Si potrebbe dire che è stato un po’ un fattore trainante”, ha ricordato il tight end dei Packers Bryan Bulaga, che si è unito alla squadra nel 2010 come esordiente al primo turno. “Sembrava che il fatto che potessimo andare oltre e che sappiamo di poter fare di più fosse più un fattore trainante. Non lo sapevo davvero perché ero una matricola, ma si vedeva dagli altri ragazzi che si sentivano più .”

Questa squadra del 2010 ha vinto il Super Bowl XLV. Riuscirà questa squadra dei Packers a seguire lo stesso percorso verso il campionato? I Packers 2009-10 e 2023-24 hanno molto in comune.

Entrambi avevano un giovane quarterback diretto alla sua seconda stagione consecutiva. Entrambe erano squadre wild card che pochi outsider consideravano le favorite del Super Bowl. Entrambi avevano roster giovani. La squadra del 2010 ha vinto il campionato andando in trasferta in ogni partita di playoff. La squadra di quest’anno, testa di serie n. 7, inizia il suo viaggio contro i Philadelphia Eagles, seconda testa di serie, nel round delle wild card NFC (16:30 ET, Fox).

“Quando attraversi cose del genere – e una squadra giovane – hai quell’esperienza e la perdi. Questo ti aiuta a imparare”, ha detto McKinney, una sicurezza che ha firmato con i Packers. fuori stagione.

“Non è necessariamente che abbiano perso, impari da quella situazione. La prossima volta che si presenta, sai come gestirla e sai come affrontarla. …Questo ha aggiunto benzina sul fuoco. E proprio aggiungendo il pezzi – io, Josh – con quello che hanno già passato, penso che aiuterà davvero a mettere insieme il tutto.”

Sebbene la squadra del 2010 sia arrivata ai playoff alla grande e abbia dovuto vincere le ultime due partite per raggiungere la postseason, la squadra di questa stagione ha vacillato con sconfitte consecutive.

I Packers sconfissero gli Steelers vincendo il Super Bowl XLV durante la seconda trasferta di Aaron Rodgers ai playoff, la sua terza stagione come quarterback titolare. Tony Medina/Icon SMI/Corbis/Icon Sportswire tramite Getty Images

TEMPI STRAORDINARI 51-45 la sconfitta nella prima partita dei playoff del 2009 contro i Cardinals è la partita post-stagionale con il punteggio più alto nella storia della NFL. La partita finì quando Rodgers fu colpito dal blitz del cornerback dei Cardinals Michael Adams e la palla finì dritta nelle mani del cornerback Karlos Dansby, che la infilò per il touchdown vincente.

“Penso che ci fossero molti ragazzi che avevano ancora qualche tipo di cicatrice”, ha detto Bulaga. “Il modo in cui è finita la partita, li ha comunque infastiditi.”

Rodgers & Co. avrebbero dovuto aspettare un altro anno per la seconda partita di playoff.

Love and the Packers ha fatto due apparizioni nei playoff la scorsa stagione. Aprirono la postseason sconfiggendo i Dallas Cowboys 48–32 nel round wild card prima che i 49ers li eliminassero 24–21 nel divisional round. Il running back di San Francisco Christian McCaffrey ha segnato il via libera al touchdown con 1:07 da giocare e la partita è finita pochi secondi dopo quando Love ha lanciato un intercetto.

“L’ho fatto (guardalo)”, ha detto Jacobs, che all’epoca era un membro dei Las Vegas Raiders. “Avrebbero dovuto vincere.

Sia la squadra del 2010 che l’attuale squadra dei Packers presentavano roster pieni di giovani giocatori. Rodgers è stato titolare alla sua terza stagione. L’amore viene dopo per lui. Il roster della squadra del giorno di apertura 2010 aveva un’età media di 25,5 anni, rendendola la quinta squadra più giovane del campionato. I Packers in questa stagione sono stati i più giovani della NFL per la seconda stagione consecutiva con 25,1.

Ma la squadra del 2010 aveva alcuni giocatori veterani che inseguivano il Super Bowl da anni. Il cornerback Charles Woodson era alla sua 13esima stagione nella NFL, il ricevitore Donald Driver alla sua 12esima e il placcaggio offensivo Chad Clifton alla sua 11esima. Anche la squadra del 2010 è stata piena di infortuni per tutta la stagione, lasciandone 15 quando ha raggiunto i giocatori del Super Bowl in classifica. riserva infortunati.

La rosa di questa stagione ha solo due giocatori di età pari o superiore a 30 anni. Uno di loro – il kicker Brandon McManus – ha già vinto un titolo del Super Bowl con i Denver Broncos.

“C’era più leadership veterana nel 2010 di quella che vediamo adesso”, ha detto Bulaga, che segue ancora da vicino il team come analista radiofonico ESPN Wisconsin. “Ma quello che mi ha colpito di più è che si trattava ancora di giocatori giovani, non solo io, ma nel 2010 ci sono stati molti infortuni che hanno costretto molti giovani a entrare in azione”.

“Non che gli infortuni costringano la squadra (2024) a giocare con ragazzi giovani. È solo una squadra giovane e quei ragazzi hanno molta esperienza dell’anno precedente che li aiuterà a entrare in questi playoff”.

Sebbene la squadra del 2010 avesse bisogno di vincere le ultime due partite della stagione regolare per raggiungere i playoff, quella squadra ha concluso il suo posto nei playoff il giorno di Natale.

La squadra del 2010 ha dimostrato la sua abilità anche nella stagione regolare contro le squadre che affronterà nella postseason. Ha aperto la stagione con una vittoria su Philadelphia, la stessa squadra che avrebbe sconfitto nel turno delle wild card per aprire la postseason. Ha battuto i Chicago Bears, la squadra che avrebbe affrontato nell’NFC Championship Game. E ha perso per un canestro all’ultimo secondo contro gli Atlanta Falcons, una squadra che aveva affrontato nel turno di divisione.

“Il vecchio adagio (dice) vincere diventa un’abitudine proprio come perdere può diventare un’abitudine”, ha detto l’allenatore dei quarterback Tom Clements, l’unico membro dell’attuale staff che era con i Packers nel 2009-10. “Quindi, se vinci alla fine dell’anno, senti che stai andando nella direzione giusta, poi arrivi ai playoff e darai il massimo.

La squadra del 2024 ha aperto la stagione con una sconfitta contro gli Eagles ed è rimasta senza vittorie in quattro partite contro i leader della NFC North Detroit Lions e Minnesota Vikings. La loro unica vittoria per le qualificazioni ai playoff NFC è arrivata contro i Los Angeles Rams nella settimana 5, quando i Rams erano stremati da infortuni sulla strada per un inizio 1-4.

“Non si tratta di chi possiamo e non possiamo battere”, ha detto il cornerback dei Packers Keisean Nixon. “Possiamo battere chiunque. Se riusciamo a capire come finire, vinceremo le partite”.

“Adesso è il momento dei playoff. O vinci o vai a casa. Quindi o scopriamo come finire o torniamo a letto.”

Nella sconfitta nel round di divisione 24-21 dello scorso anno contro i 49ers, Jordan Love era 21 su 34 per 194 yard con due passaggi di touchdown, due intercettazioni e un QBR complessivo di 43,7. Kyle Terada-USA TODAY Sport

SPESSO V playoff, si tratta di quarterback. E il vantaggio di solito va a chi ha una certa esperienza nei playoff. Era dai tempi di Tom Brady nel 2001 che un quarterback non vinceva un Super Bowl nella sua prima stagione da titolare a tempo pieno.

Rodgers ha impiegato un po’ di tempo per ambientarsi durante il suo primo inizio nei playoff. Il suo primo tiro in una sconfitta contro i Cardinals nel 2009 fu un intercetto. Dopo due giocate nel possesso successivo dei Packers, Driver ha perso un fumble e i Packers sono stati rapidamente in svantaggio per 14-0. Ed è stata l’interruzione degli straordinari di Rodgers a far sì che ciò accadesse.

Il primo ingresso di Love nei playoff è andato molto più liscio. I Packers iniziarono velocemente e Love concluse con tre touchdown e nessuna intercettazione nella vittoria sui Cowboys. Ma è stata l’intercettazione dell’ultimo minuto di Love a porre fine alla sua corsa di apertura post-stagionale nel turno di divisione contro i 49ers.

“Non ha funzionato, ma può solo aiutare chiunque fosse un giovane giocatore in quel momento a sperimentare cosa vuol dire nei playoff e poi sperimentare cosa vuol dire perdere nei playoff perché te lo ricordi”, ha detto Clements quando gli è stato chiesto come Love potrebbe trarre vantaggio dalla sua prima esperienza post-stagionale. “È molto più divertente vincere che perdere, e penso che tutti se lo ricordino.”

Anche quelli che non ne facevano parte l’anno scorso, come Jacobs e McKinney, lo sentono.

“Quei ragazzi sono giocatori esperti”, ha detto Bulaga. “Quindi è qualcosa in cui possono leggere molto bene la stanza.