L’analista afferma che 1 assunzione significherebbe “i patrioti sono tornati”

Il finale di stagione dei New England Patriots ha preso una svolta inaspettata quando si sono assicurati una vittoria contro i Buffalo Bills, abbandonando la possibilità di diventare la squadra n. 1 nel Draft NFL 2025.

La squadra di Jerod Mayo ha superato le aspettative vincendo al Gillette Stadium, ma i festeggiamenti sono stati di breve durata.

Il proprietario Robert Kraft licenziò Mayo poco dopo la partita, concludendo una stagione di 4–13 che rispecchiava il record finale di Bill Belichick con la franchigia.

La conversazione sul futuro dei Patriots si è intensificata, con un candidato che domina la conversazione tra gli allenatori.

“Mi aspetto che Mike Vrabel sia il loro prossimo allenatore. Sai, penso che sarà un fuoricampo per Vrabel e un fuoricampo per il New England. Supponendo che ciò accada, i Patriots sono tornati”, ha detto Adam Schein, tramite Mad Tuttavia, la radio sportiva.