L’analista afferma che 1 giocatore dei Padres è “grossolanamente sottovalutato”

I San Diego Padres arrivarono alla postseason dopo essere arrivati ​​secondi nella National League West con un record di 93-69.

In una serie emozionante, i Padres furono eliminati dai Los Angeles Dodgers nel NLDS.

Dopo che i Padres non sono andati così lontano nella postseason come avrebbero voluto, molti si aspettavano che la squadra fosse aggressiva in questa offseason per fare una corsa nel 2025.

I Padres non hanno fatto acquisizioni significative finora, ma forse perché sono soddisfatti del loro roster attuale.

Un analista della MLB ha affermato di ritenere che il roster abbia uno dei giocatori più sottovalutati del baseball: Luis Arraez.

“Per quanto mi riguarda, è gravemente sottovalutato”, ha detto Kyle Glaser tramite Foul Territory.

.@KyleAGlaser dice che Luis Arraez è “grossolanamente sottovalutato” pic.twitter.com/FqlFBJLkVn — Territorio falloso (@FoulTerritoryTV) 6 gennaio 2025

Glaser spiega che stabilire un contatto è una delle cose più difficili da fare in modo coerente, e Arraez è uno dei migliori in questo.

Il gioco è incentrato su strikeout e fuoricampo, facendo sì che giocatori come Arraez finiscano sotto il radar per le sue abilità di mazza-palla.

Per dimostrare quanto sia bravo Arraez come battitore, è il primo giocatore a vincere tre titoli di battuta consecutivi con tre squadre diverse nella storia della MLB.

Arraez ha vinto il titolo di battuta dell’American League con i Minnesota Twins nel 2022, il titolo di battuta della National League con i Miami Marlins nel 2023 e di nuovo il titolo di battuta della NL con i Padres nel 2024.

Anche se i Padres probabilmente vorrebbero mantenere Arraez, Glaser ha detto che crede che potrebbe essere scambiato a causa di problemi salariali.

