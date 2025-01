L’analista afferma che 1 QB potrebbe avere $ 100 milioni in palio nei playoff

Una storia di eroismo un tempo improbabile continua a svolgersi con i Minnesota Vikings.

Nonostante le previsioni di un inevitabile declino, lo straordinario viaggio di Sam Darnold continua a sfidare le aspettative.

Mentre la squadra si prepara per la partita wild card contro i Los Angeles Rams, sono ancora una vera minaccia nella loro inaspettata visita ai playoff.

Tuttavia, la recente performance di Darnold ha sollevato alcune sopracciglia.

In una partita cruciale contro i Detroit Lions, completò 18 dei 41 passaggi per 166 yard mentre i Vikings assorbivano una sconfitta per 31–9.

Quella sconfitta non solo costò loro la corona della NFC North, ma sprecò anche la loro possibilità di arrivare al titolo n. 1 seme.

Il conduttore di FOX Sports Nick Wright vede Darnold affrontare un momento decisivo in cui la sua prestazione nei playoff potrebbe potenzialmente rimodellare il suo futuro.

“Cosa ha da vincere? Probabilmente 100 milioni di dollari. Sam Darnold, se vincono questo fine settimana o lunedì sera contro i Rams, diremmo ‘Okay, 14 vittorie. Incredibile.’ … Sono 42 milioni di dollari per un giocatore che non ha mai ottenuto un contratto a lungo termine”, ha detto Wright in “First Things First”.

“Sam Darnold. Cosa ha da vincere? Probabilmente 100 milioni di dollari.”@getnickwright analizza chi ha più da vincere nel Wild Card Weekend: pic.twitter.com/y6qJHoUQRb — Per prima cosa (@FTFonFS1) 10 gennaio 2025

La valutazione di Wright va più in profondità, suggerendo che una vittoria nei playoff potrebbe spingere il valore di mercato di Darnold in un territorio a nove cifre.

C’è anche la possibilità che il futuro agente libero possa ricevere un franchise tag del valore di 42 milioni di dollari la prossima stagione se i Vikings vogliono assicurarsi i suoi servizi.

Una vittoria post-stagionale, sostiene Wright, consoliderebbe la posizione di Darnold come futuro della franchigia e gli darebbe finalmente la sicurezza del lavoro e un considerevole stipendio che gli è sfuggito durante tutta la sua carriera.

La trasformazione di Darnold è stata notevole, dalla firma di un modesto contratto di un anno al diventare la forza trainante dei Vikings.

Quando arrivò, l’aspettativa era una competizione tra quarterback e il debuttante JJ McCarthy dopo la partenza di Kirk Cousins.

Invece, Darnold ha ottenuto 14 vittorie e ha rimodellato sia la sua narrativa che il percorso dei Vichinghi.

PROSSIMO: I Vikings forniscono aggiornamenti sugli infortuni di Aaron Jones