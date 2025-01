L’analista afferma che 1 squadra dei playoff ha perso il giocatore “più influente”.

I Green Bay Packers hanno ricevuto una notizia devastante quando la stagione del wide receiver Christian Watson si è interrotta bruscamente quando si è strappato il legamento crociato anteriore nella sconfitta della settimana 18 contro i Chicago Bears.

L’infortunio, avvenuto a metà del secondo quarto, non solo lo terrà fuori dai playoff, ma getterà un’ombra anche sulla sua disponibilità per la stagione 2025.

Mentre i Packers si preparano per la partita NFC Wild Card contro i Philadelphia Eagles, l’assenza di Watson incombe.

L’analista di ESPN Dan Orlovsky ha recentemente sottolineato il ruolo fondamentale di Watson nello schema offensivo di Green Bay.

“Credo davvero che sia il giocatore perimetrale di maggior impatto che hanno, proprio perché è la minaccia verticale. Non è solo il ragazzo che gioca davvero in campo, ma è la persona che almeno teme o mette paura in difesa per vai ad alcune giocate in campo”, ha detto Orlovsky, tramite ESPN Madison.