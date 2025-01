L’analista della NFL nomina il “miglior giocatore del draft”

Ora ci sono 28 squadre della NFL che potrebbero essere completamente concentrate sull’assunzione di un nuovo allenatore o direttore generale o sulla preparazione per il Draft NFL 2025 mentre la loro offseason inizia.

I quarterback Shedeur Sanders e Cam Ward e la stella a doppio senso Travis Hunter sono considerati tra i migliori prospetti del draft.

Tuttavia, un analista del draft ha recentemente affermato che un altro eccezionale è il miglior giocatore del draft di quest’anno.

“Per me Abdul Carter è il miglior giocatore del draft. … Per avere un ragazzo a quel livello di talento, sarei assolutamente d’accordo”, ha detto Daniel Jeremiah di NFL Network al “The Pat McAfee Show”.

“Per me, Abdul Carter è il miglior giocatore del draft. Forse i Titani fanno un passo avanti qui e prendono chiunque ritengano sia il miglior giocatore là fuori. ” ~ @MoveTheSticks #PMSLive pic.twitter.com/RJf1mhdnYC — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 23 gennaio 2025

Il linebacker è probabilmente almeno il miglior giocatore difensivo sul tabellone, con Hunter anche un ambito potenziale cornerback.

Mentre era alla Penn State in questa stagione, Carter è stato una forza assoluta, aiutandoli a raggiungere le semifinali dei College Football Playoff.

L’All-American e Big Ten Defensive Player of the Year ha registrato 43 contrasti totali, 12 sack, 24 contrasti per sconfitta e due fumble forzati.

Probabilmente verrà selezionato nel decimo round del draft, che si svolgerà al Lambeau Field.

Tennessee Titans al n. 1, Cleveland Browns al n. 2 e i New England Patriots al n. 4 potrebbe essere molto interessato ad aggiungere un po’ di aiuto alla propria linea difensiva. (I New York Giants al numero 3 stanno probabilmente cercando un quarterback.)

Con l’avvicinarsi della NFL Scouting Combine, tifosi, manager e allenatori potranno dare un’occhiata più da vicino a Carter mentre si prepara per il suo brillante futuro nella lega.

