L’analista delle regole prevede il futuro del gioco “tush push”

Due anni dopo aver rilasciato una linea a metà tempo di 10 punti nel Super Bowl, Philadelphia Eagles ottiene un altro colpo per sconfiggere Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs per Vince Lombardi Trophy.

Sono state una delle squadre più vincitrici della NFL che risalgono alla stagione 2022 grazie a una forte difesa e una delle migliori linee offensive del gioco.

Grazie alla linea offensiva e alla pericolosa capacità del quarterback Jalen Hurts, le loro partite “tush push” in situazioni di terza o quarta e card sono state quasi inarrestabili, e quindi alcuni sentono che il gioco dovrebbe essere bandito.

Secondo la NFL sull’analista delle regole della Fox Mike Pereira, la lega potrebbe essere pronta a considerarlo dopo la controversia emersa dalla partita del campionato NFC.

“Penso che sarà una conversazione. … Penso che con la bruttezza di esso, la guarderanno ulteriormente ”, ha detto Pereira tramite Pro Football Talk.

Mike Pereira: League potrebbe guardare il Push Push di QB dopo la “bruttezza” dalla partita del campionato NFC. https://t.co/nuzheumr7s – ProfootBallTalk (@ProotBallTalk) 6 febbraio 2025

I comandanti di Washington hanno cercato di combattere il gioco andando in fuorigioco, una sequenza che ha comportato la minaccia che gli Eagles avessero ricevuto un touchdown automatico era una regola di cui era pochissima consapevole.

Nonostante le rinnovate chiamate per dare a Tush Push uno Skyve legislato fuori dal campionato, c’è una discussione che deve essere sostenuta che è ingiusto punire le squadre e/o i giocatori padroneggiare un aspetto particolare del gioco.

Hurts ha corso per un totale di 630 yard e 14 touchdown durante la stagione regolare usando il gioco, noto anche come “Frather Shove”, per unirsi a 2.903 yard di passaggio e 18 touchdown di passaggio.

La differenza in questa stagione per Eagles è stata l’aggiunta di un ritorno di Saquon Barkley, aumentando il suo gioco in altezze che solo una manciata di giocatori ha mai mantenuto per un’intera stagione.

È diventato il nono giocatore che ha ottenuto 2.000 cortili in una sola stagione e ha potuto inclinarsi benissimo nel Super Bowl aprendo il gioco di passaggio per ampi destinatari AJ Brown e Devonta Smith.

