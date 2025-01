L’analista dice che ne ha abbastanza dei capi

Quando vinci sempre, puoi iniziare a farti dei nemici.

Per lo meno, le persone possono iniziare a stancarsi un po’ di te, il che è vero per molti appassionati di calcio quando si tratta dei Kansas City Chiefs.

Il conduttore radiofonico Adam Schein è uno di quelli che inizia a stancarsi delle continue vittorie della squadra.

“C’è qualcuno in America che fa il tifo per i Chiefs?… Nessuno vuole vedere questo… Non sono un odiatore, semplicemente non voglio vederli”, ha detto Schein venerdì tramite Mad Dog Sports Radio.