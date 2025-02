Los Angeles Dodgers ha vinto l’ottavo titolo delle World Series nella storia del franchising sconfiggendo New York Yankees nel 2024.

Dopo aver completato la stagione con un record di 98-64 e ha vinto la National League West, Dodgers ha guidato il titolo delle World Series in cinque partite.

Le offseason hanno visto Dodgers fare più funzionalità per migliorare ulteriormente la loro lista, tra cui l’acquisizione di Pot Blake Snell, il lanciatore di soccorso Tanner Scott e Starker Roki Sasaki.

Un analista della MLB ha recentemente fatto una dichiarazione audace di Sasaki e come si confronta con altri lanciatori provenienti dal Giappone.

“Per quanto riguarda solo le materie prime, penso che abbia più di qualsiasi altra brocca giapponese di fronte a lui”, ha detto Dylan Hernandez attraverso un fallo territorio.

Hernandez ha notato la differenza tra il modo in cui i lanciatori vengono utilizzati nel baseball della Major League rispetto a come vengono utilizzati in Giappone.

I lanciatori giapponesi in genere si lanciano una volta alla settimana, mentre i lanciatori di MLB ogni cinque giorni circa.

Nel confrontare Sasaki con i lanciatori giapponesi Shohei Ohtani e Yu Darvish, Hernandez ha detto che pensa che Sasaki potrebbe avere le migliori qualità in nessuno di essi.

Entro il 2024, il 23enne è apparso in 18 partite ed era 10-5 con 2,35 ERA e 129 colpi in 111,0 giri.

Sasaki non ha lanciato il numero di giri che i Thrower MLB in genere lanciano, il suo uso di Dodgers sarà qualcosa da vedere nel 2025, soprattutto presto.

