L’analista esorta Pete Alonso a prendere una decisione in agenzia libera

I New York Mets sono apparsi nella loro prima serie del campionato della National League da quando hanno perso nelle World Series nel 2015.

Dopo la lunga e inaspettata guida post-stagione, i Mets sono entrati in alta stagione e hanno fatto un tuffo firmando Juan Soto Juan Soto a New York Yankees a un accordo di 15 anni per un valore di $ 765 milioni.

Mets fece anche altre acquisizioni, tra cui i lanciatori Clay Holmes e Frankie Montas, e il outfielder Jose Siri.

Mentre i Mets hanno fatto molte caratteristiche significative in questa stagione, non hanno ancora risolto la situazione con il primo base di base del primo agente Pete Alonso.

Un analista MLB ha recentemente invitato Alonso a prendere una decisione.

“La scelta è sua, ma la fine di questa saga sembrava sempre essere dipinta in arancione e blu. È tempo che Alonso accetti che il suo destino lo richiama al Queens ”, ha detto Deesha Thosar tramite Fox Sports: MLB.

Con le sue opzioni in libera agenzia, è molto tempo prima per Pete Alonso decidere cosa è più importante: la sua eredità o il suo contratto. Fox Sports ‘ @Deeshathosar crede che l’orso polare debba dare la priorità ai Mets piuttosto che al denaro ➡ pic.twitter.com/stxitaonrn – Fox Sports: MLB (@MLBonFox) 30 gennaio 2025

Sembra che Alonso non abbia ancora firmato perché vuole più soldi di qualsiasi squadra sia disposto a dargli.

Con la stagione 2025 proprio dietro l’angolo, Thosar ha detto che Alonso dovrebbe tornare ai Mets.

Alonso ha giocato tutte e sei le stagioni della sua carriera in MLB per l’organizzazione, e nel 2024 il favorito dei fan ha giocato in tutte le 162 partite e ha combattuto .240 con 34 corse in casa, 88 RBI e un .788 OPS.

Molte persone pensavano che Alonso sarebbe tornato con Mets nel 2025 in ogni momento, quindi sarà qualcosa per vedere per vedere come va tutto.

