L’analista fa una previsione audace su Chiefs e Lions nei playoff

La stagione regolare della NFL 2024 è ufficialmente finita.

Ciò significa che il meglio deve ancora venire.

Con questo in mente, è anche il momento di fare previsioni audaci.

Almeno così si sente Benjamin Solak di ESPN.

Nell’edizione di lunedì dello spettacolo “Up & Adams” di Kay Adams, il famoso analista aveva predetto che i Kansas City Chiefs e i Detroit Lions avrebbero raggiunto i playoff.

.@ESPN‘S @BenjaminSolak è qui fuori a fare alcuni pronostici SELVAGGI sui playoff. 😅 “Penso che sia i Lions che i Chiefs perderanno le loro partite dopo il primo turno.” 😳@heykayadams @Leoni @chefer pic.twitter.com/6Giqo3KLDE — Up & Adams (@UpAndAdamsShow) 6 gennaio 2025

Affermò che i Chiefs non erano perfetti e avrebbero dovuto affrontare una squadra difensiva molto dura.

Per quanto riguarda i Lions, crede che tutte le squadre della NFC siano molto toste in questo momento, quindi non avranno una strada facile, non importa contro chi affronteranno.

Ha senso, ma entrambe le squadre hanno concluso la stagione con il miglior record per un motivo.

I Lions hanno dominato due volte quest’anno contro i Green Bay Packers e i Minnesota Vikings.

Quando i Chiefs erano al massimo delle loro forze e giocavano con tutti i loro titolari, hanno battuto tutte le squadre tranne i Buffalo Bills.

Ci sono ragioni legittime per preoccuparsi per entrambi, come l’offesa insignificante dei Chiefs, ma ultimamente hanno avuto un aspetto migliore.

I Lions vengono picchiati e Dan Campbell non ha sempre preso le decisioni più intelligenti, ma loro sono comunque intelligenti.

In ogni caso, una cosa è certa: questa sarà una postseason per secoli e, sebbene sia difficile immaginare che entrambe le squadre tornino a casa dopo una partita, è ancora più difficile prevedere chi vincerà tutto.

