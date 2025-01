L’analista fornisce una dichiarazione sorprendente di Joe Burrow

Il quarterback di Cincinnati Bengals Joe Burrow ha avuto una stagione mostruosa nel 2024 nonostante la sua squadra non venga ai playoff quando è tornato dal danno da polso che lo ha ostacolato l’anno scorso per collocare altezze di carriera con un tasso di completamento del 70,6 per cento, 4.918 cortili di passaggio e 43 touchdown.

Questi tipi di numeri hanno consolidato ciò che quasi tutti i fan già sapevano, ed è che Burrow è uno dei migliori quarterback del gioco a meno che tu non chieda a un analista che non è d’accordo.

La fine difensiva dell’ex cowboy di Dalla Chris Canty è apparsa per la prima volta venerdì e ha detto: “Non è un quarterback d’élite” quando parla di Burrow.

Questo sbalordito Cam Newton, Stephen A. Smith e Molly Qerim, che hanno condiviso tutti il ​​palco con lui.

Canty ha giustificato il suo assurdo tag dicendo che dobbiamo smettere di lanciare il termine “élite” in giro dicendo che dovrebbe essere riservato ai giocatori che vincono i prezzi MVP, facendo squadre All-Pro o vincendo il Super Bowls e ha detto che la pretesa di Burrow di Burrow ha battuto Patrick Mahomes quattro Anni fa sulla strada per perdere nel Super Bowl.

Canty crede che in questo argomento ci siano medaglie d’oro, d’argento e di bronzo e il quarto posto non ottenga una medaglia o in questo caso non sia considerata élite.

C’è certamente una discussione da fare che Mahomes, Lamar Jackson e Josh Allen sono al momento della gerarchia QB nella gerarchia QB.

Sebbene l’argomento di Canty sia divertente e ben orchestrato, è appena uscito dal primo playbook.

Questo tetto è abbastanza infiammatorio da far arrabbiare le persone e parlare durante la settimana di Bowd, quindi un grande merito di Canty per i fan di segale con questo.

