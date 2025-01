L’analista ha una forte convinzione nel futuro di Sam Darnold

Il quarterback dell’agente libero Sam Darnold si è guadagnato un sacco di soldi in questa stagione come la storia di ritorno più sorprendente della NFL mentre ha condotto il Minnesota Vikings in una stagione regolare di 14 vittorie dietro una carriera alta 4.319 yard di passaggio e 35 touchdown.

È indovinato a qualcuno che è il prossimo per Darnold dopo una stagione così impressionante, e un analista ha una forte convinzione in un aspetto del futuro di Darnold.

ESPNS Dan Graziano è apparso di recente su ASPORTSMANS e ha detto: “La mia aspettativa di Darnold è che è probabile che abbia un mercato degli agenti liberi che lo elogia da ciò che farà il Minnesota quando JJ McCarthy arriverà lì … Sarò sorpreso, se lo è Di nuovo sui Vichinghi. “

Altro da @Dangrazianospn SU @Vikings QB Sam Darnold 👀 “La mia aspettativa di Darnold è che è probabile che abbia un mercato della FA che si elogia da ciò che farà il Minnesota … Sarò sorpreso se tornerà sui Vichinghi.”

Graziano notò che Darnold dovrebbe ricevere un pesante giorno di paga, considerando la presenza di McCarthy per i Vichinghi da abbinare.

Ha suggerito che New York Giants, New Orleans Saints e Las Vegas Raiders come squadra con un chiaro bisogno della posizione.

Mentre Giants o Raiders potrebbero certamente essere nel corso di prenderne uno come Shedur Sanders in alto nella bozza di aprile, Darnold sarebbe anche un’opzione praticabile se preferirebbero avere un veterano.

Raiders e Saints entrambi nuovi allenatori, con Raiders che hanno recentemente assunto Pete Carroll, 73 anni, che potrebbe non avere la pazienza di aspettare che un debuttante si sviluppi.

Anche se Darnold si è schiantato e bruciato nelle ultime due partite dei Vichinghi, è ancora in fila per una bella giornata in questa stagione.

Potrebbe non essere con i Vichinghi.

