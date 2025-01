L’analista incolpa Kevin O’Connell per la sconfitta nei playoff contro i Rams

I Minnesota Vikings hanno avuto una stagione regolare sensazionale andando 14-3 nella stagione regolare, e anche se sono stati eliminati nella settimana 18 dai Detroit Lions con il titolo NFC North in palio, sembravano ancora avere la possibilità di un puncher di fare qualcosa di speciale nei playoff.

Ma quelle possibilità sono svanite rapidamente lunedì sera quando sono rimasti in svantaggio contro i Los Angeles Rams e hanno perso 27-9 nel turno delle wild card.

Molti sembrano incolpare il quarterback Sam Darnold per la sconfitta, ma John Middlekauff del podcast “3 and Out” ha detto che la colpa di questa sconfitta è l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell.

.@johnmiddlekauff incolpa l’HC Kevin O’Connell dei Minnesota Vikings per l’imbarazzante perdita della Wild Card della NFL contro i Los Angeles Rams pic.twitter.com/1Ce00fn4pv — 3&OUT con John Middlekauff (@3andout_pod) 14 gennaio 2025

O’Connell, che una volta era il coordinatore offensivo dei Rams nel 2020 e nel 2021 e con loro vinse un campionato del Super Bowl in tale veste, ha svolto un lavoro eccezionale con il Minnesota in questa stagione.

A parte Dan Quinn, capo allenatore dei Washington Commanders, potrebbe essere il favorito per vincere il premio Coach of the Year di questa stagione.

Ma come ha sottolineato Middlekauff, O’Connell non se l’è cavata bene nei playoff come capo allenatore.

Due anni fa, ha portato il Minnesota alla vittoria di 13 partite nella stagione regolare, poi ha permesso che la sua squadra venisse strappata da una squadra dei New York Giants che, sulla carta, sembrava inferiore nel turno delle wild card dei playoff.

La partita di lunedì è stata una vera e propria frustrazione per i Vikings, dato che Darnold è andato 25 su 40 e ha lanciato un intercetto, ha perso un fumble ed è stato licenziato per un totale di nove volte.

Erano sotto 10-0 alla fine del primo quarto, e quando erano sotto 24-3 all’intervallo, era chiaro che non avevano speranza di vincere.

O’Connell e i Vikings semplicemente non sono riusciti a capire gli aggressivi pacchetti blitz dell’allenatore dei Rams Sean McVay e ora entreranno in un’offseason incerta.

PROSSIMO: Colin Cowherd predice il futuro di Sam Darnold