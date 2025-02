L’analista incoraggia Adam Silver a annullare Luka Doncic -handel

Il mondo della NBA è stato scosso domenica mattina presto quando è arrivata la notizia di un commercio inaspettato tra Mavericks di Dalla e Los Angeles Lakers e ha mandato Luka Doncic a Los Angeles in cambio di Anthony Davis.

Mentre la scadenza commerciale della NBA si aggrappa questo giovedì, questo tratto scioccante potrebbe essere solo l’inizio di una settimana drammatica.

Per i fan di Mavericks, il commercio sembra particolarmente amaro poiché Doncic era ampiamente considerato l’erede dell’eredità di Dirk Nowitzki, un’eredità costruita per portare a Dallas il suo unico campionato nel 2011.

Le implicazioni del commercio hanno dato origine a un intenso dibattito in tutta la comunità di basket, in cui l’analista Jason Whitlock fa una audace chiamata al commissario NBA Adam Silver per intervenire.

In un video appassionato inviato su X, Whitlock non ha tagliato le parole:

“Adam Silver deve intensificare qui, non solo per l’NBA, ma per tutti gli sport professionistici. Il commercio di Luca Doncic non può resistere. Adam Silver, fai un passo avanti. Annulla questo commercio. “

Il commercio di Luka Doncic mina la credibilità di tutti gli sport professionistici. Adam Silver ha dovuto annullare il commercio. pic.twitter.com/9huf0gngup – Jason Whitlock (@whitlockjason) 2 febbraio 2025

Le preoccupazioni di Whitlock sono profonde e attirano parallelismi alle precedenti controversie che hanno scosso la Fondazione della NBA.

Ha fatto riferimento allo scandalo di Tim Donaghy e al veto contro Chris Paul Trade con i Lakers, quindi il commissario David Stern si è bloccato per fare riferimento a un equilibrio competitivo.

Secondo Whitlock, mandare Dončić, uno dei giovani più promettenti della lega, farebbe ai Lakers in cambio di Davis (la cui carriera è stata sempre più contrassegnata con lesioni) un duro colpo alla competitività della NBA.

Ha espresso ulteriore preoccupazione per il calo della rilevanza del NBA e il calo dell’influenza in calo di LeBron James, suggerendo che questo commercio potrebbe danneggiare ulteriormente lo stato di questo sport.

