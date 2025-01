L’analista nomina i 6 migliori punti di atterraggio per Sam Darnold in questa offseason

La stagione dei Minnesota Vikings è ufficialmente finita.

In quanto tale, potrebbe anche essere la fine della strada per Sam Darnold nelle Twin Cities.

Con questo in mente, l’analista di Bleacher Report Gary Davenport ha scelto sei potenziali destinazioni per il prossimo prodotto USC free agent.

Dove giocherà Sam Darnold la prossima stagione? pic.twitter.com/MnxjEL9I6s — B/R Gridiron (@brgridiron) 14 gennaio 2025

Ovviamente non escluderebbe del tutto i Vichinghi.

Li ha condotti a una stagione da 14 vittorie mentre JJ McCarthy aspettava in fila.

In questa stagione ha mostrato un forte rapporto con l’allenatore Kevin O’Connell.

I Las Vegas Raiders emergono come un’altra potenziale destinazione.

Tom Brady avrà molto probabilmente un impatto su questa decisione.

Se non riescono a scambiare per ottenere Shedeur Sanders, molto probabilmente esploreranno ogni altro nome in libera agenzia.

Davenport crede anche che potrebbe tornare ai San Francisco 49ers.

I Niners potrebbero scegliere di non pagare Brock Purdy in offseason, e Darnold ha familiarità con l’offesa di Kyle Shanahan, quindi potrebbe essere un candidato legittimo per il lavoro iniziale.

Poi ha i Pittsburgh Steelers.

Ancora una volta, la squadra di Mike Tomlin ha fallito quando contava di più.

Con Russell Wilson e Justin Fields destinati a diventare agenti liberi, devono esplorare le loro opzioni.

Successivamente scelse i New Orleans Saints.

I giorni di Derek Carr con la squadra potrebbero essere contati e, sebbene Spencer Rattler sia ancora giovane, potrebbe non avere quello che serve per iniziare nella NFL.

Alla fine scelse i New York Giants.

Hanno solo Tommy DeVito sotto contratto e, visto il lavoro di Brian Daboll con Josh Allen, potrebbe pensare di poter ottenere il meglio da Darnold nel suo ritorno nella Grande Mela.

PROSSIMO: Colin Cowherd predice il futuro di Sam Darnold