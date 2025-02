L’analista nomina la più grande minaccia per le aquile la prossima stagione

Il viaggio dei comandanti di Washington da una squadra di combattimento a un potenziale centro di potere NFC nel 2024, gli analisti della NFL hanno attirato l’attenzione.

Dopo anni di un quarterback Carousel e delle turbolenze organizzative, il franchise ha finalmente mostrato promesse raggiungendo la partita del campionato NFC, dove è caduto al possibile campione del Super Bowl Philadelphia Eagles.

Ora, un analista ESPN Washington vede lo sfidante più formidabile di Filadelfia, soprattutto se può garantire una chiave da Cleveland Browns.

“Ne guardo uno, il loro spazio per il cappuccio, e mi chiedo se lo siano, penso che proveranno a giocare per Myles Garrett, che penso possano cambiare molto in questo dipartimento”, ha detto Marcus Spears via Dov Kleiman.

Selvaggio: Marcus Spears lo pensa #Comandi è la più grande minaccia per #Eagles In NFC: “I comandanti … Penso che proveranno a suonare per Myles Garrett … Penso che (Jayden Daniels) continuerà a giocare bene.” 🤔🤔🤔pic.twitter.com/uha0bganjm – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 11 febbraio 2025

Spears ha menzionato la significativa flessibilità finanziaria di Washington in quanto ha il terzo spazio più alto del campionato e li colloca per movimenti di cura significativi in ​​questa stagione.

Da quando la richiesta commerciale di Garrett è diventata pubblica, diverse squadre hanno espresso interesse, ma i comandanti sono emersi come una destinazione particolarmente eccitante.

Il loro spazio limite offre loro il muscolo economico per perseguire il giocatore difensivo dell’anno di quest’anno e soddisfare un bisogno cruciale nella loro persecuzione della responsabilità orientale della NFC.

Mentre Garrett potrebbe dare un’influenza immediata, la preoccupazione a lungo termine di Eagles potrebbe essere il quarterback rookie Jayden Daniels, il cui stile di gioco dinamico minaccia di offrire opportunità di difesa NFC nei prossimi anni.

