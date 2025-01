L’analista prevede che Ichiro Suzuki sarà il primo Hall Of Famer al ballottaggio

Oggi la Major League Baseball si gioca in modo molto diverso rispetto alle epoche precedenti.

Il gioco oggi prevede molti fuoricampo e molti strikeout, mentre in epoche precedenti ci si concentrava maggiormente sulla media di battuta e sul raggiungimento della base.

Sebbene entrambe le strategie siano entusiasmanti da guardare, alcuni fan preferiscono un modo o l’altro.

Un giocatore era noto per la sua capacità di raggiungere la base e per il numero scandaloso di valide accumulate stagione dopo stagione.

Ichiro Suzuki è stato uno dei migliori giocatori di sempre quando si è trattato di raggiungere la base e l’analista della MLB Bret Boone ha rivelato la sua previsione sul futuro della Hall of Fame di Suzuki.

“Sicuramente un Hall of Famer, entrerà come ci aspettiamo al primo scrutinio”, ha detto Boone tramite MLB Network Radio su Sirius XM.

“Sicuramente un Hall of Famer, arriverà come ci aspettiamo al primo scrutinio.”@theboone29 non sarà sorpreso di sentire Ichiro ricevere una chiamata nella Hall of Fame martedì sera. 🔗 pic.twitter.com/A4Q0OMJq7r – Radio di rete MLB su SiriusXM (@MLBNetworkRadio) 19 gennaio 2025

Suzuki è entrato nel campionato nel 2001 con i Seattle Mariners e ha giocato un totale di 19 stagioni nella MLB prima di ritirarsi dopo la stagione 2019.

I numeri di Suzuki nella sua carriera sono fuori scala e includono una media di battuta di .311, 3.089 valide, 117 fuoricampo, 780 RBI, 1080 basi rubate e .757 OPS.

Nella sua carriera di 19 stagioni in MLB, Suzuki ha ottenuto 200 o più successi in 10 stagioni consecutive per iniziare la sua carriera, insieme ai premi Most Valuable Player e Rookie of the Year del 2001.

Con il gioco nel suo stato attuale, potremmo non vedere mai più numeri come questi da parte di un giocatore.

Per questo motivo, Boone crede che Suzuki sarà una Hall of Famer al primo scrutinio, e sembra essere ben meritato.

PROSSIMO: L’analista rivela quando i Dodgers iniziarono a inseguire Tanner Scott