L’analista prevede che Tom Brady finirà le trasmissioni dopo questa stagione

Il primo anno di Tom Brady come analista della NFL è stato accolto con recensioni contrastanti.

Alcuni non hanno apprezzato molto il suo contributo, mentre altri credono ancora che migliorerà con il tempo.

Tuttavia, David Sampson non pensa che resterà in giro abbastanza a lungo per farlo.

L’ex presidente dei Miami Marlins ha parlato con Dan Le Batard della situazione attuale di Brady, e non pensa che resterà lì ancora a lungo.

Nell’ultima edizione di “The Dan Le Batard Show with Stugotz”, Sampson ha affermato che Brady lascerà il suo lavoro televisivo dopo questa stagione per adottare un approccio diretto con i Las Vegas Raiders:

“Tom Brady guida quella squadra, e la NFL lo sa, e Fox lo sa, e qualcosa deve dare. Quindi goditi Tom nello stand, perché non lo vedrai lì l’anno prossimo”, ha detto Sampson.

A dire il vero, non è un pensiero inverosimile.

Brady è recentemente diventato proprietario di minoranza dei Raiders.

Anche se i primi rapporti affermavano che avrebbe avuto poca voce in capitolo nelle operazioni quotidiane, potrebbe non essere così.

Secondo quanto riferito, Brady ha contattato il suo ex allenatore, Bill Belichick, chiedendogli di sostituire potenzialmente Antonio Pierce a Sin City, quindi sembra essere attivo nel reclutamento e nel processo decisionale.

La FOX ha firmato con il leggendario quarterback un contratto decennale molto redditizio, ma non dovrebbe essere un problema separarsi da lui se sceglie di farlo.

Il suo status di proprietario di una squadra lo mette in una posizione scomoda.

Non gli è consentito partecipare a riunioni di produzione, trovarsi nelle strutture di altri team o criticare il funzionamento.

Oltre a ciò, Greg Olsen ha guadagnato un ampio seguito e sarebbe un sostituto adeguato nella squadra di trasmissione principale se Brady se ne andasse.

