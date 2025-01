L’analista rimprovera il proprietario della NFL per aver creato “un pasticcio” in questa offseason

I Jacksonville Jaguars stanno apportando grandi cambiamenti al front office, confermando mercoledì che il direttore generale Trent Baalke si dimetterà dopo quattro stagioni al timone.

Il proprietario Shad Khan ha rivelato che questa decisione è nata da diverse discussioni questa settimana.

Il momento è particolarmente notevole, poiché arriva a meno di tre settimane dal licenziamento dell’allenatore Doug Pedersen e mentre la squadra continua la ricerca di un nuovo allenatore, con il secondo round di interviste previsto per questa settimana.

L’analista della NFL Ari Meirov non ha usato mezzi termini nella sua valutazione della situazione, prendendo di mira il proprietario di Jacksonville sui social media.

“Potrebbe non esserci un pasticcio più grande in questo ciclo di come i #Jaguars hanno gestito la cosa. I migliori candidati ad allenare non sarebbero mai andati a Jacksonville con Trent Baalke ancora al suo posto. Ora, dopo che tutti i migliori nomi li hanno rifiutati, la squadra (il proprietario) finalmente se ne rende conto. Che casino”, ha scritto Meirov su X.