L’analista ritiene che 1 allenatore della NFL potrebbe essere licenziato se perde i playoff

I Green Bay Packers e i Philadelphia Eagles hanno dato il via alle loro stagioni con un elettrizzante incontro oltreoceano.

Alla fine, Jordan Love e i Packers non furono all’altezza.

In particolare, è stata una tendenza comune per tutta la stagione poiché hanno lottato per battere le squadre vincenti.

Tuttavia, Chris Broussard ritiene che Jalen Hurts sia più sotto pressione di Love in vista di questa partita.

Intervenendo al programma “First Things First” della FOX, Broussard ha sostenuto che il lavoro di Nick Sirianni potrebbe essere in gioco qui.

"Se perde questa partita, il suo allenatore potrebbe essere licenziato."

Secondo la maggior parte dei resoconti, Nick Sirianni è entrato nella stagione in grande stile.

Alcuni hanno attribuito ai loro assistenti allenatori, Kellen Moore e Vic Fangio, il merito dell’impressionante inversione di tendenza.

Ecco perché se gli Eagles dovessero arrivare ai playoff, tutte le critiche e i dubbi potrebbero riaffiorare.

Anche se i Packers potrebbero avere un vantaggio nel reparto quarterback, gli Eagles dovrebbero essere in grado di vincere questa partita, almeno sulla carta, ma non sarà facile.

La squadra di Matt LaFleur ha prosperato vincendo in trasferta e, anche se non se la sono cavata altrettanto bene contro le squadre vincenti in questa stagione, lo hanno già fatto l’anno scorso.

Gli Eagles hanno una storia di collassi sotto la guida di Sirianni, e ci sono stati dubbi anche su Hurts.

Pertanto, ci sarà molto in gioco quando queste squadre combatteranno.

