L’analista ritiene che Eliot Wolf potrebbe subire una retrocessione

Anche se i New England Patriots hanno licenziato l’allenatore Jerod Mayo circa un’ora dopo aver vinto la finale di stagione regolare e aver saltato il n. 1, il lavoro di Vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori Eliot Wolf è ancora intatto, poiché la proprietà lo ha già sostenuto e ha detto che sarebbe tornato.

La domanda ora è: quale ruolo tornerà?

Un nuovo rapporto suggerisce che potrebbe esserci un piccolo cambiamento nel front office, anche se Wolf resta.

“C’è la sensazione che ho avuto che potrebbe essere disponibile a mantenere il titolo ma essenzialmente a essere retrocesso. Perché in fondo è uno scout. Ecco chi è… Quell’uomo ama valutare i giocatori di football… È qualcosa che vuoi garantire? No”, ha detto Andrew Callahan del Boston Herald riguardo al futuro di Wolf.

.@_AndrewCallahan sul futuro di Eliot Wolf con #Patrioti: “C’è la sensazione che ho avuto che potrebbe essere disponibile a mantenere il titolo ma essenzialmente a essere retrocesso. Perché nel suo cuore è uno scout. Ecco chi è… Quell’uomo ama valutare i giocatori di football… È così? … pic.twitter.com/VK494z9aM3 — Carlos A. Lopez (@LosTalksPats) 12 gennaio 2025

Dopo aver annunciato che Mike Vrabel era stato assunto come nuovo allenatore, è stato riferito che Ryan Cowden si sarebbe unito al front office con lui.

Cowden ha trascorso le ultime due stagioni con i New York Giants servendo come consigliere esecutivo del direttore generale Joe Schoen.

In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore e vicepresidente del personale dei giocatori per i Tennessee Titans durante il periodo in cui Vrabel era capo allenatore.

L’aggiunta di Cowden al front office è una delle ragioni per cui Wolf potrebbe vedere il suo ruolo adattato per adattarlo.

I Patriots entrano in questa offseason armati del maggior numero di cap della NFL, di un quarterback esordiente in franchising e della scelta n. 4 nel prossimo draft, quindi dovrebbe essere una offseason divertente e impegnativa nel New England.

PROSSIMO: I fan reagiscono alla nomina di Mike Vrabel capo allenatore dei Patriots