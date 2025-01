L’analista ritiene che i fan dei Chiefs siano nervosi per la partita di domenica

I Kansas City Chiefs, i due volte campioni in carica del Super Bowl, sono andati 15-2 nella stagione regolare e stanno per disputare la loro settima partita consecutiva dell’AFC Championship, e quasi ogni volta che hanno avuto bisogno di una pausa per andare per la loro strada, hanno avuto quel tipo di aiuto.

Il rovescio della medaglia, tuttavia, è che molte persone si sentono vulnerabili e mature per il turbamento.

Nella partita per il titolo della conferenza di questa domenica, Patrick Mahomes e la squadra affronteranno Josh Allen e i Buffalo Bills, l’unica squadra a sconfiggere Kansas City in questa stagione quando Kansas City ha giocato da titolare.

Secondo Mad Dog Sports Radio, Adam Schein ha detto che i fan dei Chiefs sono nervosi per la partita di questo fine settimana per una grande ragione.

“I tifosi dei Chiefs sono nervosi perché sanno che Josh Allen può battere Patrick Mahomes”, ha detto Schein.

Sebbene Allen e i Bills abbiano perso tre volte nei playoff contro i Chiefs nelle quattro stagioni precedenti, sono complessivamente 4-4 contro i Chiefs con Allen al centro, come ha sottolineato Schein.

Buffalo è arrivato molto vicino a sconfiggere la banda di Mahomes alcune volte, inclusa la scorsa stagione quando ha perso per tre punti nel turno di divisione dopo che Tyler Bass ha mancato un field goal da 44 yard con 1:47 rimasto che sarebbe stato pareggiato. il gioco.

Sono arrivati ​​​​secondi in termini di punti in questa stagione e Allen ha totalizzato 44 touchdown totali con il braccio o con le gambe mentre era al comando della NFL in QBR.

Lui e i suoi compagni di squadra sono appena riusciti a resistere ai Baltimore Ravens in un incontro del turno di divisione per secoli lo scorso fine settimana, deciso da soli due punti.

Considerando i tre più recenti trofei Vince Lombardi dei Chiefs e le storiche difficoltà dei Bills nelle principali partite di playoff, la partita di questa domenica avrà un peso enorme per entrambe le franchigie.

