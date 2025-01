L’analista ritiene che i Vikings potrebbero abbandonare Sam Darnold

I Minnesota Vikings hanno vinto 14 partite nella stagione regolare con Sam Darnold come quarterback titolare.

La loro ricompensa è l’opportunità di affrontare i Los Angeles Rams nel primo turno dei playoff, cosa che faranno in trasferta.

Anche se Darnold ha disputato una campagna Pro Bowl con un contratto di un anno, il suo futuro è ancora in aria, considerando che la squadra ha scelto il quarterback esordiente JJ McCarthy nel primo round del Draft NFL la scorsa stagione.

Kyle Brandt di Good Morning Football ritiene che il posto da titolare di Darnold potrebbe essere in gioco contro i Rams.

“Penso che abbia molto da dimostrare… Se perde, non credo che sarà il quarterback titolare dei Vikings l’anno prossimo… Giocherà qui il resto della sua carriera”, ha detto Brandt (tramite “The Podcast di Good Morning Football”).

Potrebbe la posizione di partenza di Sam Darnold con #vichinghi essere in palio questo fine settimana contro #Ariete?@KyleBrandt espone il suo caso nella seconda ora del nostro podcast 🎙️⬇️ pic.twitter.com/veuzmXxNzG — Buongiorno Calcio (@gmfb) 8 gennaio 2025

Darnold ha avuto un anno di carriera tutto per sé in questa stagione.

Ha tirato per 4.319 yard, 35 touchdown e completato 361 passaggi.

Se non fosse stato per il suo gioco, i Vikings probabilmente non sarebbero nella posizione in cui si trovano adesso.

Questa partita wild card contro i Los Angeles Rams sarà la sua prima partita di playoff in assoluto come quarterback titolare della NFL.

Non è mai riuscito ad arrivare lì come membro dei New York Jets o dei Carolina Panthers, ma la scorsa stagione ha visto i playoff come riserva con i San Francisco 49ers.

Se Darnold esce e gioca male e conclude la stagione della sua squadra, l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell potrebbe dover prendere una decisione difficile come quarterback in questa offseason.

PROSSIMO: L’analista rivela perché i Vikings non dovrebbero pagare Sam Darnold