L’analista ritiene che Mike McCarthy dovrebbe lasciare i Cowboys

I Dallas Cowboys chiuderanno la loro stagione regolare domenica con una partita contro i Washington Commanders, segnando la prima volta che la squadra non arriva ai playoff dal 2020, l’ultima volta che il quarterback Dak Prescott si è infortunato per un lungo periodo.

L’allenatore Mike McCarthy ha allenato tutta questa stagione con un contratto in scadenza, e non è chiaro se la squadra lo vede come parte del suo futuro a lungo termine.

Un analista ritiene che sia giunto il momento che le due parti si separino, non per le stesse ragioni sostenute da molti altri.

Il giocatore diventato analista Leger Douzable ha detto durante lo show pre-partita della CBS di domenica: “I Cowboys sono in questo pasticcio, non a causa di Mike McCarthy, è a causa di Jerry Jones. Aspetti di pagare i tuoi giocatori di punta e il prezzo sale. Quello significa che non puoi aggiungere abbastanza pezzi per l’esecuzione.”

“I cowboy sono in questo pasticcio non a causa di Mike McCarthy, è a causa di Jerry Jones” – @ArmyDouzable pensa che Mike McCarthy dovrebbe andare in un posto dove sarebbe più apprezzato pic.twitter.com/w58iE12nKn — CBS Sport (@CBSSports) 5 gennaio 2025

Douzable ha aggiunto che è importante non dimenticare che questa squadra ha vinto 12 partite in ciascuna delle tre stagioni precedenti sotto McCarthy, e ha detto che McCarthy dovrebbe prendere in considerazione l’idea di andare da qualche altra parte dove potrebbe essere più apprezzato a causa del fatto che la squadra non estende il suo contratto o qualsiasi altra cosa. i contratti dei suoi pezzi principali in modo tempestivo dopo tre stagioni da 12 vittorie.

I Cowboys hanno comunque vinto quattro delle ultime sei partite con Cooper Rush come quarterback.

Hanno combattuto valorosamente nonostante questa stagione sia volata fuori dai binari in anticipo.

Se McCarthy decide di andarsene, ci saranno sicuramente molte solide posizioni da capo allenatore in tutto il campionato.

PROSSIMO: Dianna Russini rivela ciò che sente sui cowboy, Mike McCarthy