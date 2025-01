L’analista ritiene che Sam Darnold si sia costato dei soldi in questa offseason

I Minnesota Vikings hanno avuto un grosso problema tra le mani due settimane fa.

Alcuni sostenevano che non avrebbero dovuto lasciare andare Sam Darnold perché giocava come un quarterback in franchising.

Ciò significava che i giorni di JJ McCarthy nelle Twin Cities avrebbero potuto essere contati.

Ora, visto il modo in cui Darnold ha giocato per chiudere la stagione, potrebbe non essere più così.

Con questo in mente, Danny Parkins e Mark Schlereth hanno discusso se Darnold avrebbe ottenuto un grosso accordo in bassa stagione.

Nell’edizione di martedì di “Breakfast Ball”, Parkins ha sostenuto che anche se Darnold si fosse costato dei soldi con il suo gioco, avrebbe potuto ancora essere in linea per un grosso contratto.

.@DannyParkins dice “ovviamente le ultime 2 settimane sono costate a Sam Darnold” ma c’è ancora la possibilità che ottenga un grosso contratto 👀 — @markschlereth non è d’accordo: “Penso che il contratto triennale da 100 milioni di dollari con Baker sia ormai alle porte. Cosa vuol dire che non firmerà un contratto di un anno per dimostrarlo?” pic.twitter.com/fS6Keag7mO — Ballo della colazione (@BrkfstBallOnFS1) 14 gennaio 2025

Schlereth, invece, non ne era così sicuro.

Pur riconoscendo che Darnold ha avuto un’ottima stagione, ora crede che ottenere un contratto triennale del valore di 100 milioni di dollari, che equivarrebbe agli accordi ottenuti da Baker Mayfield o Geno Smith, sarebbe ora fuori dal tavolo.

Invece, crede che Darnold ora dovrà accontentarsi di un accordo di un anno, tipo “dimostrarlo”, altrove.

Potrebbe non essere giusto, ma è la realtà di questo business.

Darnold ha portato i Vikings a 14 vittorie e sembrava che potesse legittimamente eseguire un attacco del calibro di un campionato.

Poi ancora, è tornato quello di prima nelle partite più importanti della stagione.

Data la sua storia e tutte le riprese dei suoi combattimenti, è difficile cambiare la narrazione.

