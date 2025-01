L’analista ritiene che Sean McVay abbia un vantaggio su Nick Sirianni

I Philadelphia Eagles e i Los Angeles Rams si stanno preparando per il loro incontro del turno di divisione questo fine settimana.

Gli analisti sono divisi su chi scegliere in questa partita, ma allo stato attuale, gli Eagles sono favoriti per 6,5 punti in questa partita.

Le probabilità indicano che gli Eagles hanno forti possibilità di vincere questa partita, ma l’analista Adam Schien non ne è così sicuro.

Ha parlato di questo incontro in una recente apparizione su “Mad Dog Sports Radio”, discutendo del vantaggio che i Rams hanno sugli Eagles.

“C’è un tale vantaggio qui che favorisce davvero i LA Rams. Matthew Stafford è 5-1 nei playoff nella sua carriera come quarterback dei Rams”, ha detto Schein.

“Di quale quarterback, di quale allenatore ti fidi?” @AdamSchein dice che quando si tratta di una partita combattuta nel 4° quarto, si fida di Sean McVay e Matt Stafford piuttosto che di Nick Sirianni e Jalen Hurts. 🎧 https://t.co/jP0HFpFutU

📽️ pic.twitter.com/W5oFQUbk6s — Mad Dog Sports Radio (@MadDogRadio) 16 gennaio 2025

Schein non solo è impressionato da come Matthew Stafford si è comportato nei playoff come membro dei Rams, ma crede anche che Sean McVay dia loro un netto vantaggio come allenatore.

Nick Sirianni è stato in una posizione scottante tutto l’anno, e alcuni credono che sia una perdita per essere stato mandato a casa.

C’è di più in gioco per lui, il che potrebbe portare ad alcune decisioni interessanti da parte dell’allenatore in questo gioco.

Apparentemente McVay ha un lavoro a Los Angeles per il prossimo futuro, dato quanto è apprezzato e quanto bene si è comportata la sua squadra, mettendogli meno pressione prima di questa lotta.

Jalen Hurts potrebbe essere più giovane, ma data l’esperienza di Stafford e la mentalità vincente nella postseason, sembra essere il gioco di chiunque, dando ai fan molto da aspettare con ansia la partita di questo fine settimana.

