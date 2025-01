L’analista rivela chi sarà il prossimo allenatore dei Jets

I New York Jets sono entrati in questa stagione come aspiranti al Super Bowl.

Non sono nemmeno arrivati ​​ai playoff.

In particolare, il proprietario della squadra Woody Johnson è stato il primo a licenziare il suo allenatore in questa stagione.

Ha lasciato andare Robert Saleh all’inizio della campagna e le cose non sono necessariamente migliorate da allora.

Ora la squadra cercherà di correggere la rotta della nave con un altro capo allenatore.

Gregg Giannotti afferma che due coordinatori difensivi – Aaron Glenn (Detroit Lions) e Brian Flores (Minnesota Vikings) – stanno guidando la corsa per il lavoro.

Brian Flores o Aaron Glenn sarebbero un allenatore migliore per i Jets? Boomer e @GioWFAN dibattito su @WFAN mattina: pic.twitter.com/1smMqTayfY — Radio sportiva WFAN (@WFAN660) 15 gennaio 2025

Con questo in mente, ha dichiarato che avrebbero dovuto inseguire Flores.

Secondo Giannotti, i Jets non possono permettersi di avere un allenatore esordiente là fuori.

Flores ha già esperienza nella gestione della propria squadra e, anche se le cose non sono finite bene per lui con i Miami Dolphins, è un veterano esperto.

Allo stesso modo, crede che Glenn dovrebbe astenersi dalle considerazioni di capo allenatore se i Jets fossero l’unica squadra legittima interessata ad assumerlo.

Crede che non sia una buona situazione per nessun allenatore del primo anno.

Dovrebbe quindi seguire l’esempio di Ben Johnson e tornare ai Lions per un altro anno prima di rendersi nuovamente disponibile.

I Jets sono un franchise disfunzionale con più domande che risposte in questo momento.

Dal direttore generale al quarterback, è difficile credere che avranno l’apertura da capo allenatore più allettante del campionato questo autunno, soprattutto per un allenatore alle prime armi.

