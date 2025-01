L’analista rivela cosa significherebbe una vittoria sconvolta per 1 QB della NFL

Una delle cose che rendono entusiasmanti i playoff della NFL e che baseball, basket e hockey non offrono altrettanto è il potenziale di grandi sconvolgimenti.

Con il turno di divisione alle porte, l’unico incontro in cui sembra più probabile un ribaltamento è quello tra Detroit Lions e Washington Commanders.

I Lions sono stati scelti da molti già quest’estate per vincere il campionato del Super Bowl e, sebbene ciò non sia cambiato, c’è da chiedersi se i Commanders riuscirebbero a ottenere un risultato a sorpresa, soprattutto visti gli infortuni con cui i Lions hanno a che fare .

Se riuscissero a ribaltare Detroit, significherebbe qualcosa di significativo per Jayden Daniels di Washington, secondo un analista di FOX Sports.

“Questa sarebbe la migliore stagione da rookie mai vista da un quarterback”, ha detto Chris Broussard in “First Things First”.

Cosa significherebbe un turbamento per Jayden Daniels? @Chris_Broussard risposta: “Questa sarebbe la migliore stagione da rookie mai vista da un quarterback.” pic.twitter.com/FatwL0v17N — Per prima cosa (@FTFonFS1) 17 gennaio 2025

Molti non si aspettavano che Washington arrivasse ai playoff in questa stagione, per non parlare di vincere 12 partite e superare i Tampa Bay Buccaneers nel turno delle wild card.

Daniels ha messo insieme azioni eroiche in più occasioni e nella stagione regolare ha tirato per 3.568 yard e 25 touchdown con una percentuale di completamento del 69,0%. Aveva anche 891 yard e sei touchdown a terra.

Sembra avere il fattore “it” in quanto è in grado di elevare la sua squadra al di sopra della somma delle sue parti, e questa capacità ha reso i Comandanti, che non possiedono un sacco di talento, una vera minaccia.

Detroit è fortemente favorita per vincere in casa, ma Washington non può essere esclusa e, sebbene Daniels possa o meno essere il più grande QB esordiente di tutti i tempi, è emozionante pensare quanto potrebbe essere migliore.

