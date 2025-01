L’analista rivela grande preoccupazione per Jalen Hurts

I Philadelphia Eagles sono riusciti a superare una squadra dei Green Bay Packers afflitta da infortuni nel round wild card con un punteggio di 22-10.

Tuttavia, l’attacco non è stato molto impressionante in quanto ha raccolto solo 290 yard di attacco e due touchdown.

L’ex quarterback dell’Università del Wisconsin e attuale scrittore della NFL Nate Tice ha recentemente analizzato ciò che vede dal quarterback degli Eagles Jalen Hurts su “The Ross Tucker Podcast”.

“Penso di vedere un quarterback che non si fida davvero di ciò che vede… Penso che Jalen Hurts sia diventato un po’ un ragazzo tutto esaurito in questo momento… Semplicemente non è decisivo… Tutto è mezzo secondo di ritardo”, ha detto Tice mercoledì.

Il due volte quarterback del Pro Bowl ha dimostrato di essere un ottimo giocatore in campionato nelle ultime stagioni.

Ma anche se è andato 12-3 da titolare in questa stagione e ha stabilito i massimi della carriera in diverse categorie statistiche, qualcosa non va.

Non ha tirato per 3.000 yard in questa stagione e ha effettuato solo 18 touchdown.

Certo, il Filadelfia è una squadra che punta per prima e Saquon Barkley ha fatto cose magiche fuori dal campo in questa stagione, ma non possono passare la palla ogni volta.

Gli Hurts dovranno trovare un modo per essere più produttivi man mano che i playoff avanzano.

Ha tirato per sole 131 yard e ha completato solo il 61,9% dei suoi passaggi contro Green Bay.

Se gli Eagles riusciranno a sconfiggere i Los Angeles Rams questo fine settimana, potranno attendere difese resistenti come i Washington Commanders, i Detroit Lions e i Kansas City Chiefs.

