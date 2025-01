L’analista rivela il possibile mercato per 1 ricevitore più ampio

Potrebbero esserci diverse differenze che rendono disponibili ampi destinatari in questa stagione nella NFL e le squadre che finiscono per giocare potrebbero finire per salire nella posizione.

Una tale ampiezza che dovrebbe essere disponibile come agente libero è il tee higgins che potrebbe lasciare i bengalesi di Cincinnati nonostante abbia una configurazione promettente lì.

I bengalesi devono dare un nuovo contratto a un nuovo contratto e potrebbero non essere in grado di pagare entrambi gli uomini abbastanza da tenerli in città.

L’analista ESPN Dan Orlovsky ha recentemente previsto che Higgins avrà un mercato robusto e l’analista del collega Andrew Hawkins ha nominato i comandanti di Washington come una destinazione attraente.

“Così tante squadre vogliono tee in agenzia libera”, ha scritto Orlovsky a X.

Così tante squadre vogliono tee in agenzia libera https://t.co/ikjdqbaigh – Dan Orlovsky (@Danorlovsky7) 28 gennaio 2025

Il pensiero è che Higgins voglia essere l’opportunità offensiva più importante per un’altra squadra invece di continuare a giocare in seconda velocità per inseguire a Cincinnati.

Mentre i bengalesi hanno perso la partita di fine per il secondo anno consecutivo e ha un futuro nuvoloso, la visione immediata dei comandanti è luminosa dopo aver vinto 12 partite e si sono uniti alla partita del campionato NFC.

Jayden Daniels, che ha avuto un anno di rookie sensazionale, è in franchising -Quarterback Washington ha chiesto di tornare indietro di decenni e potrebbe trarre grande vantaggio dalla presenza di Higgin.

I comandanti hanno già un’ampiezza molto solida in Terry McLaurin e l’aggiunta di Higgins alla miscela potrebbe mantenerli come i detentori del Super Bowl in futuro.

PROSSIMO: Zach Ertz fornisce aggiornamenti sul suo futuro