L’analista rivela il probabile mercato per Sam Darnold in questa offseason

I Minnesota Vikings devono prendere una decisione su cosa fare con il quarterback del Pro Bowl Sam Darnold.

Lo pagheranno con una proroga o lo lasceranno andare come free agent e giocare con il giovane quarterback JJ McCarthy?

Secondo James Palmer, membro della NFL, il mercato di Darnold è ancora al di sopra dei 30 milioni di dollari all’anno.

“Quando parliamo con un leader sia dell’AFC che dell’NFC… entrambi i ragazzi lo considerano ancora il migliore di questa classe di free agent”, ha detto martedì Palmer (tramite Underdog NFL).

Il mercato di Sam Darnold è ancora al di sopra dei 30 milioni di dollari all’anno @JamesPalmerTV: pic.twitter.com/UOfhb4HvVM — Underdog NFL (@Underdog__NFL) 14 gennaio 2025

Perché il Minnesota non lo riporterebbe indietro?

No, non ha giocato bene nella sconfitta della squadra contro i Los Angeles Rams alla fine della serie.

Tuttavia, lanciò per oltre 4.300 yard e 35 touchdown, aiutando la squadra a vincere 14 partite nella stagione regolare.

Se stai mettendo da parte i soldi, perché dovresti prendere in considerazione l’idea di lasciarlo andare solo per vedere cosa potrebbe fare un quarterback più giovane e non provato?

Per non parlare del quarterback junior JJ McCarthy che sta uscendo da un menisco lacerato e ha visto pochissima azione di gioco.

La redazione di McCarthy probabilmente riporterebbe indietro i Vikings poiché avrebbe bisogno di tempo per riconquistare la sua fiducia e adattarsi.

I giocatori che hanno messo in mostra i numeri che Darnold ha messo in questa stagione non si presentano troppo spesso, motivo per cui il Minnesota dovrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di riportarlo la prossima stagione con un nuovo accordo.

