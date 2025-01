L’analista rivela il “vero problema” con i Bengals

I Cincinnati Bengals hanno la possibilità di ottenere una serie di cinque vittorie consecutive in un duro incontro dell’AFC North con i Pittsburgh Steelers.

Una vittoria manterrebbe i Bengals nella mischia per un posto wild card nella AFC se riuscissero a ottenere aiuto dai Kansas City Chiefs e dai New York Jets, che dovranno sconfiggere rispettivamente i Denver Broncos e i Miami Dolphins per spostarli. . squadra fuori dalla portata di Cincinnati.

Ma un analista ha recentemente rivelato un problema con i Bengals che ha impedito loro di avere più successo in questa stagione.

“Il loro back-end è stato un vero problema. … Quando non puoi coprire in questo campionato, è davvero difficile giocare e loro non hanno coperto bene”, ha detto Greg Cosell, tramite One Bills Live.

Film della NFL’ @gregcosell sulle questioni secondarie con la difesa dei Bengals🔊⬇️ pic.twitter.com/t5tRTWFhe4 — One Bills Live (@OneBillsLive) 4 gennaio 2025

Cosell ha anche menzionato come l’analista di ESPN Troy Aikman abbia recentemente sottolineato che quando devi segnare 35 punti ogni settimana solo per competere, è incredibilmente difficile per un attacco affrontare questa realtà.

L’attacco di Cincinnati l’ha mantenuta ai playoff, mentre la difesa è al 29esimo posto in campionato per punti concessi.

I Bengals hanno molti nuovi giocatori nella secondaria dopo aver perso Chidobe Awuzie a causa della libera agenzia e Dax Hill e DJ Turner a riserva infortunata.

Tuttavia, i Bengals sarebbero un incontro difficile per qualsiasi squadra AFC nei playoff poiché non è passato molto tempo da quando sono arrivati ​​​​al Super Bowl.

