L’analista rivela la più grande domanda in NBA sulla strada della pausa All-Star

Dall’altra parte della NBA, la pausa All-Star sta iniziando e, sebbene sia un’opportunità per coloro che frequentano i festeggiamenti di questo fine settimana per passeggiare le loro cose, per la maggior parte dei giocatori, significa passare una settimana di riposo, riposo, ricaricarsi e prepararsi per il allungamento della guida.

C’erano diversi grandi mestieri fatti sulla lega prima della scadenza commerciale della scorsa settimana, e mentre almeno una di queste operazioni poteva cambiare il paesaggio alla Western Conference, Oklahoma City Thunder rimane di gran lunga la migliore squadra in Occidente.

L’analista ESPN Chiney Ogwumike ha affermato che la domanda più grande che va nella pausa All-Star è se l’Occidente è quello di vincere o se l’Occidente sarà sulla buona strada.

“Il Thunder vincerà l’Occidente? O l’Occidente rimarrà perso?” @ChineyLa più grande domanda è andata nella pausa All-Star 🤔 pic.twitter.com/gbz2msftys – NBA a ESPN (@espnnba) 12 febbraio 2025

Thunder è arrivato a mercoledì con un record di 43-9, che è il miglior record dell’NBA e li mette 7,5 partite di fronte a Memphis Grizzlies, che è al secondo posto in Occidente.

Potrebbero non avere la lista più talentuosa del campionato, ma si classificano al sesto posto nella valutazione offensiva, quarto in punti al giorno. Combatti e prima nella valutazione difensiva.

Shai Gilgeous-Alexander, il loro giocatore di franchising, tutti con 32,6 punti porta una partita e sembra essere il favorito per vincere il premio MVP di questa stagione, e Jalen Williams senza terzo anno sembra fiorire in una stella.

Dopo Oklahoma City, sembra essere un certo numero di squadre che hanno un vero colpo per raggiungere le finali della Western Conference, e forse l’unica domanda su Oklahoma City è se la loro giovane lista è pronta a vincere tutto.

PROSSIMO: I fan rispondono al Chet Holmgren di giovedì – Notizie