L’analista rivela perché Roki Sasaki ha scelto di firmare con i Dodgers

I Los Angeles Dodgers hanno sconfitto i New York Yankees vincendo il loro ottavo titolo World Series nella storia della franchigia.

Dopo aver vinto il campionato, i Dodgers entrarono nella offseason e continuarono a migliorare ulteriormente il proprio roster aggiungendo alcuni lanciatori chiave.

I Dodgers acquisirono il lanciatore titolare Blake Snell dai San Francisco Giants, il lanciatore titolare Roki Sasaki dal Giappone e il lanciatore di soccorso Tanner Scott dai San Diego Padres.

Secondo quanto riferito, Sasaki ha dovuto decidere tra Dodgers, Padres e Toronto Blue Jays.

L’analista della MLB Ken Rosenthal ha recentemente rivelato il motivo principale per cui ha scelto i Dodgers.

“Quello che ha detto è stato: ‘La stabilità del front office'”, ha detto Rosenthal, tramite Foul Territory.

Secondo quanto riferito, Roki Sasaki ha scelto @Dodgers a causa della stabilità del loro front office

Inizialmente ci si aspettava che Sasaki andasse dai Dodgers, ma si credeva che ciò fosse dovuto al fatto che le altre stelle giapponesi Yoshinobu Yamamoto e Shohei Ohtani fossero nella squadra.

I Dodgers sono stati anche un’organizzazione vincente per diversi anni, il che probabilmente indurrebbe un free agent a scegliere la sua prima squadra MLB.

Rosenthal sembra ritenere interessante la dichiarazione del front office, e molti appassionati di baseball probabilmente la pensano allo stesso modo.

Si dice che Sasaki abbia un braccio elettrico e abbia il potenziale per diventare uno dei migliori lanciatori del gioco.

I Dodgers potrebbero scegliere di utilizzare Sasaki con parsimonia nella sua prima stagione in MLB, poiché non ha mai lanciato più di 130 inning in una stagione.

