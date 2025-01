L’analista rivela quale passo i Padres possono dare a Roki Sasaki

I San Diego Padres hanno raggiunto la postseason per la terza volta nelle ultime cinque stagioni dopo aver terminato con un record di 93-69 e terminando al secondo posto nella National League West.

Sebbene i Padres abbiano ottenuto il maggior numero di vittorie in una stagione dal 1998, non sono stati in grado di superare i Los Angeles Dodgers per il titolo di divisione.

Non solo i Padres finirono dietro ai Dodgers, ma furono eliminati dai playoff nella National League Division Series.

I Padres potrebbero combattere ancora una volta i Dodgers in questa offseason, questa volta per il lanciatore titolare Roki Sasaki, che verrà dal Giappone.

L’analista della MLB Kyle Glaser ha rivelato come i Padres potrebbero avere un vantaggio nel perseguire Sasaki.

“La cosa più importante che i Padres possono fare per una squadra come i Dodgers sarebbe innanzitutto la qualità della vita”, ha detto Glaser, tramite Foul Territory. “… San Diego è un posto migliore in cui vivere di Los Angeles.”

Glaser ha detto che crede che i Padres dovrebbero enfatizzare la qualità della vita a San Diego, ma anche che Sasaki potrebbe portarli in un posto dove non sono mai stati prima.

I Dodgers hanno appena vinto il loro ottavo campionato e, sebbene i Padres siano stati competitivi negli ultimi anni, non hanno mai vinto le World Series.

Nel 2024, Sasaki era 10-5 con un’ERA di 2,35 e 129 strikeout in 111,0 inning.

I Padres devono ancora effettuare un’acquisizione significativa in questa offseason, e Sasaki potrebbe portare la loro rotazione a un altro livello se lo facessero atterrare al posto dei Dodgers.

