L’analista strappa i Cowboys per l’interesse segnalato per 1 allenatore

I Dallas Cowboys sono ancora alla ricerca del loro prossimo allenatore dopo essersi separati da Mike McCarthy all’inizio di questa stagione.

Uno dei nomi che potrebbero essere presi in considerazione per il ruolo di capo allenatore è il coordinatore offensivo dei Cowboys Brian Schottenheimer.

Potrebbe però essere collegato al fatto che la squadra ha problemi di stipendio e vuole risparmiare.

L’analista Maggie Gray non può credere che sia così.

“Sei una delle franchigie di maggior valore in tutti gli sport nordamericani… e sei più economico come capo allenatore? Riesci a immaginare”, ha detto Gray mercoledì tramite “Maggie e Perloff”.

"Sei una delle franchigie di maggior valore in tutto lo sport nordamericano e guadagni denaro grazie a un allenatore?"@MaggieGray dice che l'interesse di Dallas per Brian Schottenheimer presumibilmente legato a questioni relative ai salari è imperdonabile, ma @andrewperloff dice che è prevedibile

Se Jerry Jones vuole il miglior allenatore disponibile per il lavoro, dovrà pagare.

Negli sport professionistici funziona così, perché chi vuole fare il lavoro vuole anche essere equamente retribuito.

Jones non voleva assumere Ben Johnson, probabilmente il nome più in voga sul mercato, né ha fatto di tutto per assumere Bill Belichick o Mike Vrabel.

Potrebbe tutto essere collegato in una sorta di gioco finanziario?

Devi spendere soldi per fare soldi e Jones dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro.

Se non vuole pagare un sacco di soldi a chiunque sarà il prossimo allenatore della squadra, probabilmente non si avvicinerà a vincere un altro Super Bowl.

Con nomi come Pete Carroll, Kellen Moore e Brian Flores ancora in circolazione, il tempo dirà quanti soldi Jones è disposto a spendere.

