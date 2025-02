L’analista suggerisce un’idea unica per far rivivere il gioco NBA All-Star

Cosa dovrebbe essere fatto al gioco NBA All-Star?

L’evento annuale si è tenuto durante il fine settimana e ancora una volta le recensioni non sono state favorevoli.

Le persone hanno criticato quasi tutto, dal formato al numero di pubblicità all’inclusione del comico Kevin Hart.

Se il campionato avrebbe avuto una partita All-Star di cui i fan sarebbero felici, hanno fallito.

Allora cosa faranno nei prossimi anni?

Ci sono molte opzioni, ma secondo Evan Sidery, devono pensare di realizzare un formato US rispetto al mondo.

“Pacchetto nei mercati internazionali che adorano il gioco per portare il weekend All-Star all’estero”, ha scritto Sirery.

Sidery ha aggiunto che il gioco dovrebbe venire con un trofeo tradizionale, ma anche un prezzo in contanti “redditizio”.

Un’altra idea per discutere su come rilanciare il gioco All-Star: prendilo a livello globale con gli Stati Uniti vs. Mondo.

USA vs. Il mondo dovrebbe includere un trofeo di rivalità tradizionale e un prezzo redditizio in contanti. pic.twitter.com/uw1bl1x0xf

– Evan Sideery (@esidery) 18 febbraio 2025