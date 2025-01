L’analista svela cosa deve fare Nick Sirianni per ottenere una proroga

I Philadelphia Eagles hanno fatto un altro passo avanti verso la conquista del loro primo campionato del Super Bowl dalla stagione 2017, quando hanno superato i Los Angeles Rams, 28-22, nel turno di divisione dei playoff.

Pronti ad affrontare Jayden Daniels e i Washington Commanders in ascesa nella partita del campionato NFC il prossimo fine settimana, sono solidi favoriti nel gioco in questo momento.

Gli Eagles hanno fatto molta strada dalla scorsa stagione, quando iniziarono 10-1, per poi perdere cinque delle ultime sei partite di stagione regolare prima di essere eliminati nel turno wild card dei playoff dai Tampa Bay Buccaneers.

Dopo quella sconfitta contro i Buccaneers, si diceva che l’allenatore Nick Sirianni fosse al centro dell’attenzione, e l’ex placcaggio difensivo della NFL Chris Canty ha detto che affinché Sirianni si assicuri di allenare Philly la prossima stagione, dovrà consegnare un campionato del mondo.

“Per ottenere un prolungamento del contratto, Nick Sirianni deve fare qualcosa di straordinario…battere i Commanders con un QB esordiente in casa nella postseason non è insolito. Vincere il Super Bowl lo è”.

Sirianni è l’allenatore del Philly dal 2021, quando ha accettato un contratto quinquennale dopo aver trascorso più di un decennio come assistente in diverse altre squadre.

Gli Eagles andarono solo 9-8 nella sua prima stagione al timone, ma il loro successivo scambio con il wide receiver AJ Brown cambiò tutto, portandoli al Super Bowl e sull’orlo del Vince Lombardi Trophy l’anno successivo.

In questo momento, sembra probabile un’altra trasferta per la grande partita per gli Eagles, ma se ci riuscissero, potrebbero dover affrontare i Kansas City Chiefs, la squadra che li sconfisse lì due anni fa.

I Chiefs, ovviamente, sono i due volte campioni in carica del Super Bowl e, a volte, sembrano quasi impossibili da battere di questi tempi.

