L’anello di minaccia NBA include anche giochi con almeno tre programmi universitari

Lunedì, ESPN ha annunciato il ruolo di sospetta indagine federale di Pelirenka sul suo ruolo in due casi di scommesse della NBA in insolite attività di investimento in almeno tre programmi di basket universitari maschili, ha detto ESPN lunedì.

I resoconti del libro sportivo che sono collegati alle scommesse sui pneumatici da gioco sul Michigan orientale, nello stato della valle del Mississippi e nella Carolina del Nord, secondo ESPN, che menzionava fonti anonime.

Tre giocatori di A&T nella Carolina del Nord si sono concluse all’infinito la scorsa settimana per “infrangere le regole della squadra”, anche se non era chiaro se la dichiarazione di Monté Ross di Basketball maschile fosse una connessione con il gioco d’azzardo.

Secondo ESPN, alcuni degli stessi resoconti sportivi hanno anche dato elevati contributi alle controversie, che riguardavano l’ex Raptors di Jonty Porter Toronto in due partite durante la stagione NBA 2023-24 e poi la guardia di Charlotte Hornets nel 2023.

Porter ha ammesso di aver manipolato la sua esibizione nei giochi per i giochi ed è vietato dall’NBA per tutta la vita. Rozier ha rifiutato la scorsa settimana di commentare una scommessa insolita sulla sua esibizione nel gioco.

Gli account dei libri sportivi, che sono collegati all’anello di gioco, hanno anche inserito un gioco del tempio, che è stato segnato per scommesse sospette lo scorso marzo.

“L’NCAA sta prendendo molto sul serio le scommesse sportive ed è impegnata a proteggere gli studenti e il benessere e la competizione degli atleti”, ha dichiarato NCAA in una nota. “L’associazione sta lavorando con i servizi di monitoraggio dell’integrità, le autorità di regolamentazione statale e altre parti interessate per svolgere il servizio di due diligence appropriato ogni volta che vengono ricevute rapporti sospetti.

La crescita delle scommesse sportive legali ha sollevato preoccupazioni sull’aumento dello stress e degli abusi per gli atleti. Nel 2023, circa due dozzine di stati dell’Iowa e degli atleti dell’Iowa furono accusati di indagine penale su uno stato -dio -iellegale -del -Art -art Investigation; Alcuni accuse sono state respinte dopo che i ricercatori hanno scoperto che hanno utilizzato un software di monitoraggio che ha rilevato applicazioni di scommesse aperte nelle opportunità di atletica di atletica statale dello Iowa.

Nello stesso anno, l’Alabama ha distinto il suo allenatore di baseball nel mezzo di una scommessa sospetta sulla Crimson Tide in LSU.

Reporting Associated Press.

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox National Basketball Association Basket universitario