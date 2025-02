L’Arizona si scusa per i fan dei fan dispregiativi concentrati sulla BYU

L’Università dell’Arizona si è scusata sabato sera per canto dispregiativo incentrato sul loro disturbo 96-95 di Wildcats a Tucson.

Nel video dell’incidente, questi fan Wildcats hanno cantato esauriente e “mormoni” verso la BYU, la scuola di bandiera della chiesa di Gesù Cristo negli ultimi giorni in cui i giocatori sono arrivati ​​a terra. Ha fermato un bersaglio disordinato in una partita che includeva un controverso fallo e allenatori e giocatori arrabbiati.

“Dopo la partita di basket maschile di oggi, è stato avvertito che c’era un canto inaccettabile”, ha detto un canto inaccettabile. “A nome del Dipartimento di atletica dell’Università dell’Arizona, ci scusiamo con la BYU, i loro studenti-sport, allenatori e fan. Cantare non riflette chi siamo e non dovrebbe accadere.

Le emozioni si sono diffuse nel McKala Center fino alla fine del selvaggio gioco. L’Arizona Caleb Love sembrava che l’Arizonian Caleb Love ha segnato e ha raggiunto un fallo con 12,5 secondi nelle ore di gioco, ma i funzionari hanno deciso che quando c’era un fallo, non era in atto delle riprese. A differenza dell’NBA, il basket universitario non ha la regola della continuazione. Il libro ufficiale sulle regole della NCAA afferma che “l’atto di tiro inizia contemporaneamente all’inizio del tentativo e termina quando la palla è chiaramente in volo”.

L’amore affondò entrambi i tiri liberi per dare all’Arizona il bordo di 95-94. All’altra estremità, i funzionari hanno attirato i fischi dalla folla mentre chiamavano il fallo al Trey Townsend di Arizon, che ha inviato il BYU Richie Saunders nella corsia di beneficenza. Saunders ha fatto entrambe le feste gratuite con 3,2 secondi per giocare per dare alla sua squadra un vantaggio di 96-95 e vincere.

I giocatori di entrambe le squadre dovevano essere separati dopo la partita mentre si avvicinavano alla linea di stretta di mano.

L’allenatore dell’Arizona Tommy Lloyd ha criticato un fallo, che ha portato a Heu per il lancio libero, ma ha anche detto che la chiamata non era il motivo per cui l’Arizona ha perso.

“È una brutta chiamata. Penso che sia qualcosa. Cosa dirò? ” Disse Lloyd dopo la partita. “Odi che deciderà sul gioco. Gira, gira. Uno dei migliori collegamenti.