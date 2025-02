L’Arsenal annuncia una perdita di 17,7 milioni di GBP dopo aver saltato nei salari dei giocatori

I registri finanziari dell’Arsenal hanno rivelato un salto nei salari dei giocatori della scorsa stagione. Getty

L’Arsenal ha annunciato una perdita di 17,7 milioni di GBP ($ 22,3 milioni) all’anno che termina il 31 maggio 2024.

La festa a nord di Londra ha creato 616,6 milioni di GBP con 466,7 MA in 12 mesi all’anno-52,4 milioni di GBP provenivano dai giocatori commerciali.

Dopo una pausa di sei anni, Mikel Artta è tornato in Champions League e ha raggiunto i quarti di finale e ha perso contro il Bayern Monaco 3-2 con aggregato. Le donne dell’Arsenal hanno anche giocato sei partite allo stadio Emirates Stadium, inclusa la determinazione della partecipazione record di WSL 60 160 per la loro partita contro il Manchester United.

Il periodo contabile rivela anche un aumento significativo dei salari da 234,8 milioni di GBP a 327,8 milioni di GBP. Il trasferimento dell’Arsenal quest’anno include la firma Declan Rice Da West Ham per una commissione fino a £ 105 milioni, Kai Havertz da Chelsea per 67,5 milioni di GBP e Giurry Per una commissione iniziale di 38 milioni di GBP.

Vendita significativa, compresi i permessi Capitano Ontegrate Unisciti a Monaco per circa £ 35 milioni e Granit Xhaka Bayer Leverkusen per 21,4 milioni di GBP, ma l’Arsenal ha proposto le normative fide finanziarie di UEFA e le regole del Primo Ministro (PSR) hanno creato un mercato più duro in cui è possibile ottenere fondi.

Dichiarazione Sito web del club Mercoledì, rilasciato lungo i loro ultimi dati mercoledì: “I profitti dei giocatori continuano ad avere un impatto significativo sulla redditività complessiva e sulla capacità del club di realizzare i profitti durante il 2023/24 è stata nuovamente influenzata dalle condizioni di mercato con una riduzione della liquidità totale a causa del club I budget di acquisizione sono continuati a essere influenzati dalle pressioni finanziarie. “

La Premier League ha confermato che tutti i 20 club sono pienamente in linea con le regole del PSR per l’ultima stagione.

L’Arsenal è stato criticato per non firmare un aggressore la scorsa estate e gennaio – anche la finestra di trasferimento non è inclusa in questi ultimi account. La spesa netta dell’Arsenal la scorsa estate è stata di circa £ 13 milioni quando hanno portato Riccardo calafuri E Mikel Merino Quando si firma David Raya Permanentemente da Brentford e Raheem Sterling Informazioni su un prestito del Chelsea.

Arsenal consentito Emile Smith Rowe Unisciti a Fulham e Eddie 2th Se vuoi connetterti a Crystal Palace – due laureati dell’Accademia, il cui denaro di vendita è considerato un utile netto in condizioni di PSR. Custode Aaron Ramsdale Si è anche unito a Southampton dopo un periodo di tre anni nel club.

La festa di Artete ha fatto un passo in ritardo da firmare Ollie Watkins Dall’Aston Villa, ma aveva un’offerta di £ 40 milioni respinti e percepiti un 60 milioni di GBP di 29 anni come troppo alto.

La dichiarazione è arrivata alla conclusione: “Una qualifica consecutiva per la Lega UEFA per il 2024-25 per le squadre di uomini e donne è una continuazione positiva dei progressi del club e non vediamo l’ora che arrivi la fine entusiasmante della stagione 2024-25”.