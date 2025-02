L’Arsenal chiede informazioni su Serie A Striker

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Arsenal Eying Lookman Deal?





Secondo quanto riferito, l’Arsenal ha chiesto informazioni su Atalanta Breathola Lookman Prima della finestra di trasferimento estivo.



I Gunners sono deludenti in Premier League e sono già 11 punti dietro il Liverpool per il primo posto nel tavolo.

Mikel ArtetaLa squadra ha un’estate enorme per loro e ci possono essere diverse sessioni di firma per rafforzare il dipartimento attaccante in particolare.

Sky Sport CH afferma che il club ha ora chiesto informazioni su Lookman, ma devono ancora continuare con qualche contatto con il suo agente.

Lookman è in una forma scintillante nella Serie A con Atalanta. Ha già raccolto 17 gol e sette assist nell’attuale campagna.

Con il suo contratto che scadrà il prossimo anno, Atalanta dovrebbe scaricarlo in estate e è ancora per vedere se i Gunners faranno un movimento.

L’Arsenal si trova di fronte alla gara nella gara di Liverpool. I Reds hanno già preso misure concrete per firmare l’ex Everton.