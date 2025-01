L’Arsenal è in trattative con l’RB Lipsia per ingaggiare Benjamin Sesko

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Sesko all’Arsenal quest’inverno?





L’Arsenal ha avuto colloqui con l’RB Lipsia su un possibile trasferimento del club Benjamin Sesko quest’inverno, secondo Ben Jacobs .



Il nazionale sloveno è l’obiettivo principale dei Gunners per il ruolo di centravanti e sono determinati a ingaggiarlo.

Di Gabriele Gesù Un grave infortunio al ginocchio ha costretto i giganti londinesi a concentrarsi sull’assicurarsi la sua firma prima della scadenza.

Sono in corso discussioni tra i club e verrà aggiunto l’allenatore Mikel Arteta ha parlato anche personalmente con l’attaccante.

Non c’è però alcuna clausola rescissoria nel contratto di Sesko Ben Jacobs affermano che i Gunners possono ottenere la sua firma per più di 65 milioni di sterline.

L’Arsenal è ovviamente riluttante a spendere grandi somme a causa delle preoccupazioni del PSR, ma potrebbe dover investire quest’inverno per tenere il passo con la corsa al titolo.

Sesko non avrebbe problemi a trattare con l’Arsenal a condizione che ottenga il via libera dal Lipsia per la sua vendita.

Il giovane attaccante ha segnato tredici gol e tre assist in 25 partite di questa stagione.